Shell assinou acordo para perfurar bloco de petróleo em STP

A petrolífera anglo-holandesa, SHELL assinou acordo com a companhia Valaris Drilling, a mais poderosa do mundo em termos de perfuração de blocos de petróleo em alta profundidade, para realizar furos no bloco 6 da zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe.

Segundo o acordo os trabalhos de perfuração do bloco 6 no mar territorial de São Tomé e Príncipe deverão acontecer no último trimestre do ano 2021, ou seja, entre os meses de Setembro e Dezembro.

Para além do bloco 6 em São Tomé e Príncipe, o acordo assinado com a Valaris Drilling, vai permitir a SHELL perfurar dois blocos de petróleo na Namíbia, designados como PEL 39.

Segundo a empresa Valaris Drilling, os furos serão realizados com a plataforma de perfuração DS-10, durante aproximadamente dois meses.

Note-se que as acções da companhia SHELL na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe, começaram após a aquisição em Setembro do ano 2020 dos direitos de participação sobre os blocos 6,10,11 e 13 que eram detidos pela empresa norte americana Kosmos Energy.

Para além dos 4 blocos de petróleo no mar territorial de São Tomé e Príncipe a companhia SHELL, adquiriu direitos de participação sobre blocos de petróleo no Suriname, na Namíbia e na África do Sul.

Acções desenvolvidas pela empresa SHELL para alargar a sua intervenção no continente africano.

Abel Veiga