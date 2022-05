Actividade de pesca industrial na cidade de Neves inicia em 2023

Pelo menos e barco atuneiro cerqueiro e três outras embarcações de apoio, deverão iniciar as operações de captura do pescado nas as nacionais a partir do ano 2023. Garantia dada ao Téla Nón pela Direcção das Pescas. A empresa “Sao Tome Tour and SP Resort Limited” de capital misto são-tomense e espanhol, já apresentou ao Governo o projecto de instalação e desenvolvimento da pesca industrial no Centro Pesqueiro da cidade de Neves.

Segundo a Direcção das Pescas, o projecto vai ser ainda submetido a Agência de Promoção de Investimentos para o devido estudo de viabilidade e de impacto ambiental.

Após aprovação pela Agência de Promoção de Investimentos, a empresa de capital misto deverá resolver outros aspectos burocráticos que permitem a atribuição de licença de pesca nas águas nacionais.

A empresa Sao Tome Tour and SP Resort Limited propõe investir 40 milhões de dólares no desenvolvimento da pesca industrial no país. Esta primeira iniciativa privada, vai segundo a Direcção das Pescas, reabilitar as infra-estruturas do centro pesqueiro da cidade de Neves, abandonado há mais de 10 anos.

Trabalho árduo de reabilitação, que deverá segundo a Direcção das Pescas, demorar mais de 6 meses.

Alda Almeida directoda das Pescas de São Tomé e Príncipe disse ao Téla Nón que as actividades de pesca industrial propriamente ditas, só deverão começar no ano 2023. Atum é a principal espécie de captura. A empresa “Sao Tome Tour and SP Resort Limited” já tem mercado para exportação. Trata-se do mercado asiático.

Centro Pesqueiro de Neves – arquivo Téla Nón / 2012

O projecto apresentado ao governo garante que a actividade de pesca industrial vai criar 125 postos de trabalho directos.

Numa segunda fase, a empresa de pesca deverá processar a transformação e embalagem do pescado no centro pesqueiro. Desta forma a Direcção das Pescas acredita que o número de postos de trabalho vai aumentar.

Abel Veiga