Novas embarcações a caminho para modernizar o setor pesqueiro

O setor das pescas é reconhecido como estratégico para o desenvolvimento económico e sustentável de São Tomé e Príncipe. Entre as prioridades do Executivo destaca-se a substituição gradual das tradicionais pirogas artesanais por embarcações em fibra de vidro, mais seguras e com maior autonomia no mar.

“São botes com maior capacidade que vão permitir a captura de maior quantidade de pescado e em zonas mais distantes”, sublinhou Nilton Garrido, Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural.

Com parte dos recursos provenientes do acordo de pescas firmado com a União Europeia, foram adquiridas 200 embarcações modernas, algumas das quais já se encontram a caminho do arquipélago.

“Está prevista para este mês de janeiro a chegada de pelo menos 60 embarcações do primeiro lote”, assegurou Nilton Garrido.

Paralelamente, o Governo aposta no reforço da pesca semi-industrial, através da cooperação com o Japão, que prevê a entrega de duas embarcações ainda no primeiro trimestre deste ano.

“Com o governo japonês temos em carteira, ainda no primeiro trimestre, receber duas embarcações de pesca semi-industrial”, acrescentou o ministro.

O objetivo é duplo: assegurar o abastecimento regular do mercado nacional e, simultaneamente, reduzir a pressão sobre os recursos pesqueiros locais, promovendo uma exploração mais equilibrada e sustentável.

José Bouças