Falta de capacidade operacional compromete o bom funcionamento do porto e São Tomé

A dimensão do porto de S. Tomé e a falta de meios flutuantes constituem o calcanhar de aquiles da ENAPORT, a empresa de administração de portos de S. Tomé e Príncipe.

«Em termos de operacionalidade, ainda temos um cais com dois a três metros o que não permite que muitos navios atraquem no nosso porto. Com isso, todo o transbordo é feito no alto mar e o tempo da descarga é bastante grande. Um navio perde dois a três dias para fazer um desembarque de 100 a 200 contentores. Hoje no mundo moderno isso já não existe» -disse Hamilton Sousa, diretor-geral da ENAPORT.

Situação que também concorre para encarecer o custo das mercadorias que chegam às ilhas.

«Se o navio com 100 ou 200 contentores faz entre três a quatro dias, naturalmente que os clientes também têm que pagar por isso. Se tivermos um porto com um pouco mais de profundidade vai diminuir o custo com o transporte e, consequentemente, irá reverter à favor do consumidor final com melhores preços».

Enquanto não houver financiamento para a extensão do porto de S. Tomé são os consumidores que vão continuar a pagar a fatura dos custos operacionais, numa altura em que a própria infraestrutura portuária está a ruir.

«Esse problema vamos resolver de imediato, apesar das dificuldades financeiras. Já temos um orçamento, iremos fazer alguns blocos para completar as partes que estão em falha e nos próximos dias vamos fazer uma grande intervenção no porto».

Hamilton Sousa que assumiu a gestão da ENAPORT há cinco meses, considera prioritária a extensão do porto de Ana Chaves, até que se concretize o tão almejado projeto do porto em águas profundas.

José Bouças