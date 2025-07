São Tomé e Príncipe aposta 196 milhões de euros para tornar-se referência africana em economia azul

Num dos projetos estratégicos mais ambiciosos da sua história recente, São Tomé e Príncipe está a implementar uma nova rota de desenvolvimento baseada no oceano. A transição para a economia azul ganha força com apoio internacional, legislação aprovada, e a criação de uma nova unidade académica na universidade pública.

Com um plano de investimentos que ultrapassa os 196 milhões de euros e metas bem definidas, São Tomé e Príncipe está a dar passos concretos para deixar de ser apenas uma nação insular dependente de importações e tornar-se um exemplo africano de como usar o mar de forma inteligente e sustentável.

A chamada Economia Azul, conceito que articula crescimento económico com preservação marinha e inclusão social, é hoje uma prioridade nacional. O país adotou em 2019 a sua Estratégia Nacional de Transição para a Economia Azul, elevando-a à categoria de lei, um passo raro no continente africano.

Mas os sinais de compromisso não param por aí. O governo criou a Unidade de Inteligência Estratégica da Economia Azul, responsável por coordenar as políticas e projetos do setor, e contou com o apoio técnico da FAO para elaborar o Plano Nacional de Investimento em Economia Azul, que identificou 60 projetos estratégicos em áreas como:

Modernização da pesca artesanal;

Cabotagem inter-ilhas e transporte marítimo sustentável;

Requalificação da orla costeira;

Desenvolvimento do ecoturismo;

Formação técnica especializada.

Durante o simpósio da RIAL, o Executivo revelou um novo trunfo: a criação da Unidade Orgânica de Economia Azul na Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP). A estrutura irá funcionar como centro de excelência para formação, investigação científica e incubação de startups voltadas para soluções marinhas. “Vamos formar uma nova geração de profissionais com competências técnicas para liderar esta transição”, afirmou a Reitora Eurídice Aguiar.

A aposta na educação como alicerce da mudança é clara. A nova unidade irá oferecer programas curriculares sobre governação oceânica, tecnologias marinhas, energias renováveis e gestão de ecossistemas costeiros.

O Primeiro-Ministro Américo Ramos reforçou que este projeto não é apenas ambiental ou académico: “Estamos a falar de um novo modelo económico que poderá criar empregos dignos, garantir segurança alimentar, atrair investimentos e colocar o país num patamar internacional mais competitivo.”

Apesar do otimismo, o governo reconhece os desafios: financiamento externo, capacitação institucional e monitorização rigorosa. “Não basta ter planos. É preciso vontade política, responsabilidade técnica e mobilização social”, alertou o chefe do governo.

São Tomé e Príncipe prepara-se assim para virar a página. Com o mar como ativo estratégico, o país quer deixar de ser vulnerável para se tornar protagonista. E está a criar as ferramentas para isso — na legislação, na universidade e nas águas que o rodeiam.

Waley Quaresma