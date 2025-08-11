Cascata de São Nicolau requalificada

A inauguração da requalificação da Cascata de São Nicolau, marca um passo significativo para a proteção ambiental e o desenvolvimento das comunidades rurais em São Tomé e Príncipe.

A Ministra do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável, juntamente com o Presidente da Câmara Distrital de Mé-Zóchi, lideraram a cerimónia que celebrou esta intervenção que vai além do aspecto físico, simbolizando um compromisso renovado com a valorização da natureza e a promoção da sustentabilidade.

Para as comunidades locais, esta requalificação é um símbolo de esperança e oportunidade, podendo impulsionar o turismo e proporcionar novas fontes de renda, ao mesmo tempo em que preserva a biodiversidade e os recursos naturais da região.

“Este é um projeto que abraça a proteção do meio ambiente e a inclusão social, permitindo que as pessoas que vivem aqui vejam a sua terra como uma riqueza para ser cuidada e explorada de forma sustentável,” afirmou a Ministra.

A nova imagem da Cascata de São Nicolau reflete, portanto, uma visão integrada de desenvolvimento que une natureza, cultura e economia, reafirmando o compromisso de São Tomé e Príncipe com um futuro mais verde e próspero.

Waley Quaresma