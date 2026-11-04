Banco Central anuncia a proibição das actividades de micro finanças da  Cooperativa de Crédito

A decisão do Banco Central de São Tomé e Príncipe foi comunicada ao público em geral, e principalmente aos agentes económicos.

A entidade designada ASDIS – Cooperativa de Crédito não tem autorização para exercer as actividades de micro-finanças no país, diz o comunicado do Banco Central.

«A entidade denominada ASDIS – Cooperativa de Crédito com sede no Edifício HB, Travessa do Pelourinho, não se encontra, à presente data autorizada para o exercício de actividade de micro-finanças em território nacional», lê-se no comunicado.

O banco Central esclarece que com base na lei que estabelece o regime jurídico das micro-finanças, «O exercício desta actividade está sujeito à autorização prévia do Banco Central».

Para prevenir os riscos associados à contratação de serviços financeiros junto a entidade não autorizada, e para salvaguardar os interesses dos cidadãos, o Banco Central alerta para que o público se abstenha « de estabelecer relações contratuais ou realizar novas operações de micro-finanças com a referida entidade».

Para não cair no erro, o Banco Central recomenda aos cidadãos e aos agentes económicos para antes de recorreram a quaisquer serviços financeiros, verificarem se a entidade tem a autorização para operar no país.

A verificação é feita segundo o Banco Central « mediante consulta da lista de instituições autorizadas, e disponibilizada em anexo ao comunicado :

O Banco Central fecha o seu comunicado reafirmando o compromisso com a legalidade, e a transparência do sistema financeiro nacional.

Da mesma forma promete continuar a desenvolver as acções de supervisão e fiscalização para prevenir o exercício não autorizado de actividades financeiras e salvaguardar os interesses do público.

Abel Veiga