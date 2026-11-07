Conta do Banco Central atingida por execução relacionada com indemnização à Synergies

De acordo com o ministro da Economia e Finanças, a execução judicial de uma indemnização de 5,5 milhões de euros movida em Portugal contra São Tomé e Príncipe, no âmbito do antigo litígio com a Synergies, incidiu sobre uma das contas do Banco Central.

“O Banco Central já constituiu uma equipa de advogados para que, enquanto trabalhamos na invocação da impenhorabilidade das contas do Estado, o Tesouro Público possa desenvolver diligências para liquidar não só os valores em atraso, mas também os montantes previstos até 2028, permitindo assim o levantamento da penhora“, afirmou Gareth Guadalupe.

Segundo o governante, o credor já foi informado das medidas desencadeadas pelas autoridades nacionais, mas ainda não manifestou qualquer reação.

“Estamos a agir de boa-fé e acreditamos que o credor também deverá agir de boa-fé. Já comunicámos a nossa intenção de efetuar os pagamentos necessários para que a conta do Banco Central, atualmente penhorada, possa ser imediatamente libertada“, acrescentou.

O Governo remeteu igualmente à Synergies um cronograma para a regularização integral da dívida.

“A proposta prevê o pagamento não apenas do milhão de euros vencido em maio de 2026, mas também do milhão de euros devido em maio de 2027 e dos 650 mil euros previstos para maio de 2028. Desta forma, estaríamos a liquidar os montantes em atraso e a antecipar os pagamentos futuros, encerrando definitivamente a dívida para com a Synergies“, explicou Gareth Guadalupe.

O litígio remonta a 2005, quando o Estado são-tomense rescindiu unilateralmente o contrato de exploração da Central Hidroelétrica do Contador. Em 2009, um tribunal arbitral de Paris fixou em 3,6 milhões de euros a indemnização a favor da empresa luso-britânica. O incumprimento prolongado levou a Synergies a avançar com uma execução judicial em Portugal, fazendo aumentar o montante reclamado para 5,5 milhões de euros devido aos juros e custas acumulados.

José Bouças