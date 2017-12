MLSTP e PCD pediram ao STJ a fiscalização da lei do TC

Os dois principais partidos da oposição em São Tomé e Príncipe, o MLSTP e o PCD, interpuseram na tarde de quinta – feira um recurso junto ao Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do Tribunal Constitucional, pedindo a fiscalização preventiva da lei que cria um novo Tribunal Constitucional, e que o Presidente do Parlamento José Diogo, enviou na quarta – feira ao Presidente da República para efeitos de promulgação.

É a segunda vez neste ano que os partidos da oposição, realizam tal expediente. A primeira vez foi em Setembro passado e não surtiu efeito, porque a lei aprovada pela maioria parla,entar da ADI, ficou guardada na gaveta.

«O Tribunal Constitucional só avalia os actos assinados pelo Presidente da Assembleia. E por ter enviado ao Presidente da República confirma que o assinou. Aí sim vem os deputados 24 horas após o acto, intentar a fiscalização», explicou o deputado do MLSTP ladeado pelo seu colage do PCD.

O futuro do diploma que cria um novo Tribunal Constitucional está agora nas mãos do Supremo Tribunal de Justiça, nas vestes do Tribunal Constitucional, mas também nas mãos do Presidente Evaristo Carvalho.

Abel Veiga