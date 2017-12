Fradique respondeu a Silva Cravid para limpar seu nome

Fradique de Menezes, ex-Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, convocou uma conferência de imprensa para responder às declarações do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Gomes Cravid, que desvalorizou a queixa crime apresentada pelo ex-Chefe de Estado contra o Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

As declarações de Silva Gomes Cravid, desvalorizando a queixa crime interposta por Fradique de Menezes, e mais ainda, tendo anunciado que a referida queixa só poderia ser o início de uma cabala contra si, mereceu reacção de Fradique de Menezes. « Na base de uma frase que registei no Téla Nón … Foi metido a queixa crime só para iniciar uma cabala contra mim», afirmou Fradique de Menezes.

Avisou a todo país, que não será jamais candidato a coisa nenhuma na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Por isso, não tem interesse em forjar cabala para quem quer que seja. «Alguém dizer que é o início de uma cabala contra ela, não sei que é a vítima da cabala, se é o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ou eu que fui empurrado para este caso», frisou.

Fradique de Menezes, explicou que desconhece por completo os meandros do caso Rosema, que motivou a alegada tentativa de corrupção no Supremo Tribunal de Justiça. No entanto acabou por ser surpreendido por um telefonema do Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, Frederico da Glória. «Fui surpreedindo com um telefone do senhor Juiz Frederico da Glória a coisa de duas semanas, pedindo-me um encontro. Combinamos o encontro para as duas e meia da tarde. E ele veio dizer-me que vem da parte do senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça para ter um encontro comigo, para que eu pudesse esclarecer se eu teria recebido de volta dois envolopes que foram-lhe levados pelo senhor Justino Veiga. Se eu poderia confirmar se já tinha recebido. Eu respondi que não enviei envelopes nenhuns. Então ele conta-me a história da Rosema e aquilo que está por détraz e que o doutor Justino Veiga tentou suborna-los num acto de ccorrupção».

Fradique de Menezes, disse que interrogou o Juiz Presidente sobre a origem dos envelopes. «Disse-lhe, mas o doutor Justino Veiga disse que fui eu?»

Juiz Frederico da Glória respondeu, «Não. Quando o apertamos ele disse que vinha lá de cima».

Fradique retorquiu, «então deduziram que vinha lá de cima tinha que ser eu Fradique de Menezes. Mas porquê que deduziram que o senhor Justino veiga ter dito que vinha lá de cima tinha que ser Fradique de Menezes?»

Segundo Fradique de Menezes, o juiz Frederico da Glória, que foi recebido na sua quinta da Favorita, respondeu. «Talvez as relações que existe entre os senhores….»

Fradique reprovou a dedução do juiz conselheiro. «Não e não. Conheço bem Justino Veiga, foi meu assessor jurídico, tenho boas relações com ele, mas envelopes nenhuns. Não sei do que se trata».

Segundo Fradique de Menezes, acabou tendo uma conversa com o Justino, após este ter tido uma reunião com o Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Cravid, e foi informado que tudo tinha sido esclarecido e que o seu nome não está na polémica.

Disse também que dois dias depois, foi esclarecido pelo Juiz Frederico da Glória num telefonema, de que efectivamente o caso tinha sido esclarecido e que o seu nome «não estava mais envolvido nisto».

No entanto, segundo Fradique de Menezes, após a apresentação pelo Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça da queixa contra o Justino Veiga, recebeu um telefonema do Procurador Geral da República, convidando-o para prestar declarações no processo, uma vez que o seu nome faz parte da queixa crime apresentada pelo Juiz Silva Gomes Cravid. « Vieram dois procuradores fazer perguntas e disse-lhes mais ou menos o que estou a dizer neste momento». Sublinhou.

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça considerou o seu acto de interpor queixa crime contra o seu assessor por alegada tentativa de corrupção, como algo inédito em 42 anos da independência nacional.

Acto que segundo o Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça deveria ser valorizado. Fradique de Menezes, aproveitou para reagir. «Enquanto Presidente da República uma das minhas primeiras acções foi denunciar o acordo de petróleo danoso que o país tinha com a Nigéria. Hoje receber lições de pessoas que descobriram a pólvora em relação na luta contra a corrupção, e pedir aplausos? Não.» pontuou.

Para Fradique de Menezes a rede social é actualmente o mais importante meio de comunicação e de informação no país. «A rede social funciona bem e tem desempenhado um papel muito eficaz, na transmissão de informações».

E foi mesmo na rede social que Fradique de Menezes, encontrou inspiração através de um artigo publicado, para contra-atacar o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. «É evidente que o título do artigo é forte. Demita-se Silva Cravid».

Fradique de Menezes que confessou ser leitor assíduo dos jornais digitais e seguidor presente das redes sociais avançou com suspeitas sobre o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, por não ter mandado deter o seu assessor em flagrante delito. «Ele tem puder bastante de imediatamente deter o indivíduo. Porquê que não o fez? Envia um emissário vir ter comigo para saber se fui eu quem enviou os envelopes. Por conseguinte é muito difícil hoje aceitar-se que não haja algo aqui que careça de uma explicação muito clara», concluiu.

Abel Veiga