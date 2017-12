PR promulgou Novo Tribunal Constitucional

A notícia foi dada ao Jornal Téla Nón, pela Assessora para Comunicação do Presidente da República. Numa comunicação que fez chegar a redacção do Téla Nón, a assessora de Evaristo Carvalho, informa que :

“Em resposta a Nota N/Ref. 0773 do Gabinete do Secretario Geral da Assembleia Nacional sua Excelência o Presidente da República promulgou um conjunto de Leis para a criação e funcionamento do Tribunal Constitucional a saber:

. Lei Orgânica do Tribunal Constitucional

. Lei das Custas do Tribunal Constitucional

. Lei da Secretaria do Tribunal Constitucional