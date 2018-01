PCD : Evaristo Carvalho accionou o plano do golpe de Estado  

O partido PCD, garante que não se surpreendeu com o acto do Presidente Evaristo Carvalho, de violar a constituição política, para promulgar a lei que instala o Tribunal Constitucional do partido ADI.

Para o PCD, o acto de Evaristo Carvalho, foi apenas mais um elemento no plano do Golpe de Estado, que entrou em marcha há bastante tempo, rumo a instalação da ditadura. «O acto do Presidente da República a nós o PCD, não nos apanhou de surpresa. É mais um elemento para a concretização do Golpe de Estado que está em marcha devidamente preparada passo a passo, para a usurpação do poder e a instalação de uma ditadura no país», assegurou Olegário Tiny, porta voz do PCD.

O PCD, recorreu ao artigo 145 da constituição política para provar que Evaristo Carvalho, violou a constituição política de forma consciente e dolosa. «O artigo 145 da Constituição Política veda de maneira clara o Presidente da República agir como o fez. Isto significa em termos juridico-constitucionais que o Presidente da República violou flagrantemente a constituição ao promulgar este diploma. Fe-lo de maneira consciente, de maneira dolosa, porque quis violar a constituição, sabendo que não deveria violar a constituição. Estando o Supremo Tribunal de Justiça a analisar a constitucionalidade ou não de uma norma, o Presidente da República de acordo a Constituição não poderia, não deveria promulgar este diploma», pontuou, o porta voz do PCD.

Para o PCD, Evaristo Carvalho que já violou a constituição política várias vezes após a sua investidura, não poderia livrar-se deste momento crucial de execução do plano golpista. «O que está em marcha neste momento é um plano devidamente arquitectado para a usurpação do poder e o seu uso exclusivo pelo actual Primeiro Ministro Patrice Trovoada e o seu Governo», sublinhou.

Segundo o PCD, a promulgação anti-constitucional da lei que instala o Tribunal Constitucional, visa garantir controlo imediato de todo o processo eleitoral que vai acontecer neste ano.

Mas não só, o plano segundo o PCD foi bem arquitectado. A ditadura a ser instalada, já conta com armas e tropas estrangeiras. «Temos as tropas ruandesas que estão no país para dar porrada se for necessário, se os democratas deste país decidirem vir a rua manifestar-se de acordo com os direitos constitucionais estabelecidos», alertou o PCD.

Tropas estrangeiras que entraram no país e se acantonaram em torno do Primeiro Ministro, após o Presidente da República ter violado a constituição política, no momento da autorização para a entrada da tal tropa no país, advertiu o PCD.

Com todo o esquema montado, para execução do Golpe, «faltava o quê»? Interroga o PCD.

«Faltava ao Primeiro Ministro que é o Chefe da Orquestra controlar completamente os Tribunais, para que o plano esteja perfeito. Daí a necessidade de ter a todo o custo o Tribunal Constitucional. É neste sentido que o Presidente da República introduz mais esta legislação, é mais uma flagrante violação da constituição pelo Presidente da República», rematou Olegário Tiny.

Abel Veiga