Tribunal Supremo chumbou lei do TC e anulou actos de Evaristo

A decisão do Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do Tribunal Constitucional, foi tornado público na tarde de 3 de Janeiro do ano 2018. Os Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do Tribunal Constitucional, analisaram o processo número 7 do ano 2017, que se refere ao recurso de fiscalização preventiva de inconstitucionalidade e ilegalidade.

Na decisão o Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do Tribunal Constitucional diz que age dentro do prazo estipulado pela constituição política que é de 25 dias.

Os juízes consideraram inconstitucionais as normas constantes do artigo 4º, numero 2, números 4 e 5 e 6 do artigo 12º e número 1 do artigo 14º …. da lei orgânica do Tribunal Constitucional, por violação do princípio constitucional de aprovação por maioria qualificada de disposições substantivas relacionadas com a nomeação de juízes conselheiros para o Tribunal Constitucional. Diz ainda o Supremo Tribunal de Justiça nas vestes do Tribunal Constitucional acrescenta « ficando comprometida a sua existência jurídica enquanto conter as inconstitucionalidades agora declaradas».

O Supremo Tribunal de Justiça, reforçou na alínea B) « declarar a inconstitucionalidade da lei número 20 de 2017- Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, enquanto a referida lei estiver eivada das referidas inconstitucionalidades.

Na alínea C) o Supremo Tribunal de Justiça enquanto Tribunal Constitucional, declara peremptoriamente a nulidade dos actos perpetrados pelo Presidente da República Evaristo Carvalho. «Declarar nulo e de nenhum efeito a promulgação do referido diploma pelo presidente da República por este encontrar-se eivado de inconstitucionalidade, sendo contra legis, não estando imbuído de boa fé, pelo que é consequentemente inexistente».

Mais ainda « declarar nula e sem efeito a publicação da lei número 19/ 2017 no Diário da República sob o número 191/17 de 26 de Dezembro de 2017, sendo que as decisões dos Tribunais são de cumprimento obrigatório e prevalecem sobre todas as entidades públicas e privadas nos termos do número 2 do artigo 122 da Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe.

O Supremo Tribunal de Justiça, mandou notificar os requerentes da fiscalização preventiva, mas também ao Presidente da República e o Presidente da Assembleia Nacional sobre a decisão tomada, e que segundo a constituição da república, é de cumprimento obrigatório e prevalece sobre todas as entidades públicas e privadas.

O leitor deve ler na íntegra o Acórdão que chumba e revela a inconstitucionalidade da lei Orgânica para o novo Tribunal Constitucional. clique : Acórdão

Abel Veiga