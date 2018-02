MSD/PVSTP também não reconhece Tribunal Constitucional de 15 de Janeiro  

O mais recente partido político oficializado em São Tomé e Príncipe, o Movimento Social Democrata/Partido Verde, anunciou num comunicado distribuído a imprensa que não reconhece a existência do Tribunal Constitucional que entrou em funções no mês de Janeiro.

No counicado dentre vários aspectos inumerados para justificar o não reconhecimento do Tribunal Constitucional, o Partido Verde diz que «os Juízes, ora eleitos para novo Tribunal Constitucional, revelam todos parciais, dependentes e susceptíveis de serem manobrados pelo Partido que os elegeu. Isto é, constituem real e assertiva máquina de campanha, propaganda e de manipulação dos resultados eleitorais do partido Acção Democrática Independente (ADI)», lê-se no comunicado.

À semelhança da posição adoptada pelos principais partidos da oposição de São Tomé e Príncipe, o MSD/PVSTP, precisa que «reiteramos a nossa confiança no Tribunal Constitucional que funciona junto ao Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe, declarando – o de legítimo, até que, sejam cumpridas todas as condições processuais e legais para a separação e autonomização do Tribunal Constitucional em São Tomé e Príncipe».

Leia o comunicado do MSD/PVSTP para melhor compreensão da sua posição política em relação ao Tribunal Constitucional Instalado em Janeiro último – Posiçao do Pv sobre o caso TC.

Téla Nón