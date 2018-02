Escândalo financeiro e Máfia no poder local de Lobata

Em Maio de 2017, o Téla Nón, informou ao público que os membros da Assembleia Distrital de Lobata, órgão fiscalizador do poder local, exigiram ao Tribunal de Contas e a Inspecção Geral de Finanças, a realização de uma auditoria as contas da autarquia liderada por Policárpio Freitas.

O Tribunal de Contas atendeu a exigência dos membros da Assembleia Distrital de Lobata, e 8 meses após a solicitação da auditoria, produziu no dia 12 de Janeiro último o relatório e as conclusões.

O relatório de auditoria, do Tribunal de Contas reflecte a gestão financeira do poder local no exercício do ano 2015/2016 e no 1º semestre do ano 2017.

O Tribunal de Contas diz que a sua intervenção tinha como objectivo apurar se a utilização dos recursos colocados « a disposição dos órgãos de gestão da câmara distrital respeitou os princípios da legalidade, da regularidade e da transparência, e se os mapas financeiros reflectem a real situação financeira da Câmara Distrital de Lobata dos exercícios económicos de 2015/2016 e primeiro semestre de 2017», lê-se no relatório.

As conclusões da auditoria são escandalosas, revelam acções de características mafiosas, e acabaram por surpreender ainda mais, os membros da Assembleia Distrital, que em Maio de 2017, exigiram aos órgãos competentes do Estado a fiscalização das contas do poder local.

«Os relatórios de contas da Câmara Distrital de Lobata dos exercícios económicos de 2015 e 2016, não reflectem de forma verdadeira e apropriada as operações administrativas e contabilísticas do periodo», começa por sentenciar o Tribunal de Contas, na conclusão da auditoria.

Nas 12 conclusões consideradas como sendo as mais importantes, o Tribunal de Contas, diz que os compromissos assumidos pela autarquia com terceiros, «não estão reflectidos no resultado financeiro».

A auditoria detectou no poder local de Lobata, um problema grave para o futuro dos funcionários públicos em São Tomé e Príncipe. Trata-se da contribuição para a segurança social. Um imposto importante para garantir o pagamento da reforma dos trabalhadores. O valor de contribuição para a segurança social é descontado no salário mensal dos funcionários, mas não é depositado no Instituto Nacional da Segurança Social.

Em Lobata, nos últimos anos o valor da contribuição para segurança social que a autarquia descontou mas não depositou no Instituto Nacional de Segurança Social, atingiu mais de 1,5 mil milhão de dobras(mais de 52 mil euros). O poder local também deve importante soma ao tesouro público, por via do IRS. « Da dívida pública destaca-se as dívidas para com o tesouro público (IRS), e para com o Instituto Nacional de Segurança Social totalizando Db 1.510.403.842,59 (61.648 mil euros), sendo Db.216.461.498,238 (8.835 euros) de IRS e Db. 1.293.942.344,36 (52.813 euros) contribuição para a Segurança Social», confirma o relatório do Tribunal de Contas.

É só uma ponta do iciberg, porque na realidade, segundo o Tribunal de Contas, a «dívida pública da Câmara Distrital de Lobata advinda desde o exercício de 2014, atingiu montantes elevadíssimos nos últimos exercícios e até Outubro de 2017 cifrava-se em Db.11.663.547.043,39 (mais de 476 mil euros)», precisa o relatório do Tribunal de Contas.

O Presidente da Autarquia de Lobata, Policárpio Freitas utiliza em serviço e não só, uma viatura de matrícula STP 27 – 46W. Segundo o relatório do Tribunal de Contas, tal viatura foi comprada « por ajuste directo no valor de Db 784.000.000 de dobras», equivalentes a 32 mil euros. O Tribunal de Contas acrescenta que a aquisição foi feita em clara violação dos procedimentos de concurso público.

Ainda na Câmara Distrital de Lobata, foi constatado que no periodo 2015/1016 até o prmeiro semestre de 2017, casos de pagamento de compromissos com fornecedores e aquisição de bens e serviços no total de Db 8.595.521.086,73, valor equivalente a 350 mil e 837 euros. «Com indícios de violação dos princípios de concorrência, eficiência, eficácia, e economia», sublinha o relatório de auditoria do Tribunal de Contas.

A auditoria descobriu que na Câmara Distrital de Lobata, existem inúmeras situações de despesas liquidadas e pagas em que o destino dos valores poderá não ser transparente dada a ausência de facturas. O Tribunal de Contas registou casos, despesas feitas na ordem de 1.503.409.500.00, equivalentes a 61.363 euros, sem facturas de suporte. «Não existe transparência na realização de despesas», sublinha o relatório de auditoria.

Indo mais a fundo, a equipa de auditoria do Tribunal de Contas, encontrou Indícios de ilegalidades no processamento, liquidação e pagamento de salários aos diversos servidores públicos da Câmara Distrital de Lobata.

Segundo os dados, a Câmara Distrital de Lobata, paga horas extraordinárias à Directora de Gabinete do Presidente da autarquia, ao Director Administrativo e Financeiro e à Assessora Jurídica, atingindo os Db 68.000.000.00(2775 euros). A Autarquia paga também as despesas de representação ao Presidente Policárpio Freitas na ordem de Db 45.000.000(1836 euros).

Valor mais expressivo em termos de despesas, o relatório destaca que a Câmara de Lobata paga como renda de casa ao pessoal do Gabinete do Presidente da Autarquia, assim como para o Presidente da Assembleia Distrital e para o seu Secretário, num total de Db 520.898.720(21.261 euros).

O relatório de auditoria do Tribunal de Contas decidiu como sanção, atribuir responsabilidade financeira por todas as irregularidades registadas, e descritas na auditoria, ao Presidente da Câmara Distrital de Lobata Policárpio Viegas de Oliveira Freitas e ao Vereador Profissional, Euclides Rodrigues Bulo.

O leitor deve consultar o estrato do relatório de auditoria do Tribunal de Contas que chegou a Redacção do Téla Nón, para melhor se inteirar do escânadlo financeiro registado e denunciado pela auditoria.

