União dos Advogados de Língua Portuguesa denuncia violação do Estado de Direito em STP

A União dos Advogados de Língua Portuguesa(UALP), agrupa as Ordens de Advogados de todos os Países membros da CPLP. É uma União consolidada por cerca de 1 milhão e 500 mil advogados activos nos Países de Língua Portuguesa.

Reuniu a sua Assembleia Geral na cidade de Viseu, norte de Portugal e produziu uma Declaração onde São Tomé e Príncipe, esteve no centro das atenções.

Com data de 14 de Junho, a Declaração do órgão internacional dos advogados de expressão portuguesa, diz que tomou conhecimento sobre os acontecimentos que tiveram lugar em São Tomé e Príncipe, e que culminaram com a exoneração compulsiva dos Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça.

Um acto que segundo a União dos Advogados de Língua Portuguesa, « consubstancia uma violação grave do princípio de separação de poderes e também o desrespeito pelas decisões judiciais», refere a declaração.

A Declaração da União dos Advogados de Língua Portuguesa, persiste em reiterar a gravidade das violações em São Tomé e Príncipe. «Manifesta a sua profunda preocupação pela violação grave dos princípios da independência dos Tribunais e da separação de poderes, pilares fundamentais do Estado de Direito Democrático», frisa a declaração de Viseu.

O documento que reflecte o posicionamento dos Advogados dos Países de Língua Portuguesa, sobre a crise político-judicial instalada no país, alerta para o facto de tais situações só virem a contribuir para a « descredibilização de qualquer Estado de Direito e coloca, em perigo a Democracia. A UALP alerta para o cumprimento escrupuloso da lei».

A organização que que diz representar 20% dos advogados do mundo inteiro, enviou um sinal de alerta às autoridades são-tomenses, envolvidas na violação grave dos princípios do Estado de Direito Democrático no país. «Repudia qualquer forma de ataque ao Estado de Direito Democrático, assim como exorta a todas as autoridades competentes a cumprir a Constituição da República de São Tomé e Príncipe», conclui a Declaração

Abel Veiga

LEIA A DECLARAÇÃO NA ÍNTEGRA :