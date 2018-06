PCD leu situação política interna à luz da alegada Intentona «Águia»

Numa declaração política, o partido PCD condenou todos os actos que possam traduzir-se na subversão da Ordem Constitucional e do Estado de Direito Democrático. « O PCD tem-se manifestado sistemática e peremptoriamente contra todos os atos que visem a subversão da ordem constitucional em São Tomé e Príncipe, nomeadamente, os que vêm sendo praticados pelo I Ministro e seu Governo, assim como pelo Grupo Parlamentar do ADI. Nestes termos, tendo o referido caso sido entregue ao Ministério Público para efeitos de investigação, o PCD exorta as autoridades judiciais competentes a levarem a cabo as suas funções com independência, isenção, competência e profissionalismo. Caso as acusações venham a ser julgadas procedente, devem as autoridades judiciais adoptar as medidas que se impõem, estritamente com base nas leis em vigor».

A declaração política do PCD que chegou a redacção do Téla Nón, o Ministério Público é exortado a «a investigar as outras denúncias sobre mandantes de Golpes de Estado e assassinatos que deram entrada naquela instituição», sublinhou o Presidente do PCD, Arlindo Carvalho.

O papel desempenhado pelo Ministério da Defesa e da Administração Interna, é contestado pelo PCD. «Embora sem nos surpreender, o PCD considera impróprio o papel jogado pelo Ministro da Defesa e Ordem Interna, através do seu comunicado, no qual assumiu mais o seu papel de dirigente efetivo da Polícia Secreta e de cariz repressivo do que de membro de governo num Estado de Direito Democrático. Não cabe, ao Primeiro- Ministro nem ao seu Ministro da Defesa, a condução da investigação criminal, nem o julgamento ou a condenação pública prévia de um suspeito, nem tampouco lhes cabe o envio de ordens ou diretivas a magistrados, com ameaças à oposição, através dos meios da Comunicação Social», frisa o PCD na sua declaração política.

O papel do Governo no caso, é considerado como mais uma tentativa de vitimização. «– Desviar a atenção da população sobre os graves problemas que mais afetam o povo são-tomense;

– Aparecer uma vez mais como vítima inocente aos olhos do povo; – Buscar pretexto para perseguir os políticos da oposição; – Legitimar e reforçar a presença de tropas estrangeiras nos serviços de sua segurança pessoal, e; – Finalmente, adiar o calendário eleitoral de acordo com as suas estratégias e ambições políticas».

Segundo o PCD Portugal foi o único país que oficialmente reagiu condenando a alegada intentona para assassinar o Chefe do Governo são-tomense. « O PCD considera positiva a pronta reacção do Governo português, face a qualquer tentativa de subversão da ordem pública em STP e consequentemente, em defesa do Estado de Direito Democrático. Neste quadro, queremos renovar o nosso apelo ao Estado e ao Governo português, no sentido de se pronunciarem com igual afinco sobre o golpe de Estado institucional que se vem aprofundando neste país, mediante repetidas e flagrantes violações da Constituição da República, perpetradas pelo Iº Ministro e seu Governo, assim como pelo Grupo parlamentar que o sustenta», conclui a declaração política do PCD.

Abel Veiga