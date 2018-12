Ministro da Defesa denuncia golpes de Estado forjados

No passado mês de Junho, São Tomé e Príncipe foi surpreendido com um anúncio pelo anterior governo de uma tentativa de golpe de Estado, para assassinar o ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada. Denúncia feita pelo anterior governo com base num registo audio. 3 cidadãos nacionais sendo dois militares, e o ex- ministro da economia Gaudêncio Costa, foram os protagonistas da conversa, que alegadamente foi mandado gravar.

Já no mês de Agosto, o país foi confrontado com mais uma denúncia de Golpe de Estado, para subversão da ordem constitucional, e que segundo o anterior governo, envolveu a participação de 3 mercenários espanhóis. Desta feita 5 pessoas, sendo os 3 espanhóis e 2 cidadãos nacionais, com destaque para o ex-Ministro da Juventude e Desportos Albertino Francisco foram detidos preventivamente durante 4 meses.

Na sessão plenária da Assembleia Nacional, de quarta – feira, o Ministro da Defesa e Ordem Interna o coronel, Óscar Sousa, interveio no debate sobre o Estado da Nação, para por em causa as duas alegadas tentativas de golpe de Estado. «Foram dois golpes. Um em junho e outro em Agosto. Todos forjados. Eu vou desmontar isto», declarou.

Segundo o Ministro, os cidadãos espanhóis que foram detidos no passado mês de Agosto, devem ser postos em liberdade. «Temos um problema em mãos, os espanhóis que foram detidos. Falamos com o embaixador da Espanha, eles tem que ser postos em liberdade. É um problema diplomático, jurídico e político», pontuou.

Óscar Sousa, confirmou o ex-ministro da defesa Arlindo Ramos, actualmente deputado a Assembleia Nacional, com factos que provam que o golpe de Estado foi forjado, e que o ex-ministro sabia de tudo, e mesmo assim ausentou-se do país.

Abel Veiga