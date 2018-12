AN saneou as ilegalidades denunciadas por instituições e figuras internacionais

Na última sexta feira, a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, com novos representantes emanados pelo povo, após as eleições legislativas de 7 de Outubro, saneou os actos ilegais e inconstitucionais, realizados em julho de 2018.

Trata-se principalmente da resolução 110 produzida pela antiga maioria parlamentar da ADI, na décima legislatura, que terminou no mês de Novembro último. Uma resolução que exonerou e aposentou compulsivamente 4 juízes do Supremo Tribunal de Justiça, apenas por terem subscrito um Acórdão que pretendia dirimir um conflito entre dois grupos empresariais privados.

Acto ilegal e inconstitucional que foi denunciado por instituições internacionais que fiscalizam o sistema de justiça no espaço da CPLP, também pelo pai da Constituição política de São Tomé e Príncipe, o Professor Doutor Jorge Miranda, constitucionalista português que foi o arquitecto da criação da constituição política de São Tomé e Príncipe.

Rui Ferreira, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Angola, também não resistiu e condenou o que na altura definiu como sendo uma clamorosa violação do Estado de Direito em São Tomé e Príncipe.

Leia os artigos de denúncias internacionais:

No país o poder absoluto que a ADI desfrutava permitiu ignorar todas as denúncias internacionais. Os 4 juízes foram exonerados e mandados compulsivamente para casa, como aposentados.

Os juízes jubilados que foram chamados para garantir o funcionamento do Supremo Tribunal de Justiça declinaram o convite do então Presidente da Assembleia Nacional José Diogo, por considerarem que o acto é ilegal e inconstitucional.

O vazio no órgão de poder judicial foi preenchido com a escolha pelo governo da ADI, de pessoas licenciadas em Direito para compor o Supremo Tribunal de Justiça.

No dia 10 de julho de 2018, Roberto Raposo, ex-ministro da Justiça do Governo da ADI, tomou posse como juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, e foi eleito Presidente do colectivo, composto por Frederiqque Samba que abandonou o cargo de Procurador Geral da República para ser juiz conselheiro do Supremo Tribunal excepcional. Eurídice Pina Dias deixou o cargo de Juíza de Direito e subiu para o Supremo Tribunal de Justiça, e Leopoldo Marques deixou seu escritório de advogacia em Portugal e veio ser Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal excepcional, criado pela vontade exclusiva do partido ADI.

Apenas um e único membro do Conselho Superior da Magistratura Judicial, deu posse aos 4 juízes conselheiros do Tribunal Excepcional. Trata-se de José Paquete. Os outros membros do Conselho Superior da Magistratura Judicial não se fizeram presentes na cerimónia. Téla Nón perguntou ao Juiz jubilado José Paquete, sobre o carácter transitório daquela cerimónia, tendo em conta que se tratava de juízes conselheiros, escolhidos para uma missão excepcional. Que futuro teriam? José Paquete respondeu « O futuro a Deus pertence».

O futuro estava próximo. Faltavam 3 meses para a realização das eleições legislativas. Em Outubro, o povo decidiu dar maioria aos partidos que protestavam contra a exoneração e aposentação compulsiva dos juízes do supremo. Os mesmos partidos que rejeitaram a criação composição do Supremo Tribunal de Justiça com juízes excepcionais.

Com maioria, e com novos deputados que respeitam a orientação dos partidos, na última sexta feira, o MLSTP e a coligação PCD-MDFM –UDD, saneou o Supremo Tribunal de Justiça.

Os 4 juízes conselheiros investidos no dia 10 de Julho foram mandados para casa. Os outros 4 que foram exonerados e aposentados compulsivamente foram integrados e reconduzidos nos seus respectivos cargos.

José Paquete tinha razão, o Futuro a Deus Pertence…

Uma resolução da nova maioria parlamentar, revogou a anterior resolução :

«É revogado por ilegal e inconstitucional a resolução 110 da décima legislatura de 6 de Julho de 2018, que manda nomear excepcionalmente 4 juízes do Supremo Tribunal de Justiça.

Artigo 2º : Cessação das funções dos juízes excepcionais :

Ponto I – Cessão as funções de juízes do Supremo Tribunal de Justiça os seguintes licenciados em direito, nomeados excepcionalmente para o Supremo Tribunal de Justiça :

– Roberto Pedro Raposo Eurídice Fernandes Pina Dias Frederique Samba Viegas d´Abreu Leopoldo Machado Marques

Ponto II – São retirados todos os direitos e regalias inerentes as funções que ocupavam excepcionalmente no Supremo Tribunal de Justiça devendo entregar imediatamente a Direcção Administrativa e Financeira dos Tribunais as chaves dos gabinetes que ocupavam, as chaves das viaturas de serviço posto ao seu uso, e todos os outros bens do Estado a disposição dos mesmos.

São Imediatamente integrados e reconduzidos no pleno exercício das suas anteriores funções usufruindo de todos os direitos e regalias inerentes ao exercício dessas funções, incluindo todas aquelas regalias que deixaram de receber os venerandos juízes conselheiros de carreira os senhores Doutores:

Manuel Silva Gomes Cravid Maria Alice Vera Cruz de Carvalho Silvestre da Fonseca Leite Frederico da Glória

FIM : Abel Veiga