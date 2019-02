Parlamento elegeu 5 novos juízes para o TC

A Assembleia Nacional elegeu na tarde de quinta – feira esta 5 novos juízes para o Tribunal Constitucional. Após vários adiamentos, a maioria parlamentar que sustenta o governo, garantiu a eleição dos 5 novos juízes conselheiros.

O maior partido da oposição a ADI, que tinha a possibilidade de apresentar 2 candidatos para o cargo de juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, recusou indicar nomes para a eleição.

A resolução da Assembleia Nacional aprovada pela maioria parlamentar, nomeia os 5 novos juízes do Tribunal Constitucional que deverão ser investidos nos próximos dias também pela Assembleia Nacional. Os 5 novos juízes do Tribunal Constitucional são :

António Tomé Reffer Raposo que desempenha as funções de Procurador da República, Maria Alice Carvalho actualmente Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, Pascoal Daio ex-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e actualmente advogado, Carlos Stock Juiz Conselheiro cessante do Tribunal Constitucional, e Leopoldo Marques juiz conselheiro cessante do Supremo Tribunal de Justiça.

