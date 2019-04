Governo fala do caso Américo e promete mais ataques anti-corrupção

Foi por causa do crédito de 30 milhões de dólares, que o assessor económico e financeiro do Presidente da República Evaristo Carvalho, assinou em 2015, quando era ministro das Finanças, e também por causa do acordo de crédito de financiamento que o mesmo assinou com o fundo Kwaitiano no valor de 17 milhões de dólares, que o governo accionou a polícia judiciária para investigar os factos.

«Desconhecendo até o momento a utilização desses empréstimos, foi o governo surpreendido com uma carta do fundo kwaitiano, reclamando o pagamento de juros, por desembolso do empréstimo já efectuado no valor de 246 mil dólares norte americanos», diz o governo num comunicado distribuído a imprensa.

O Governo acrescentou ainda que «não tendo em seu poder qualquer documentação que comprove o paradeiro dos 20 milhões de dólares em falta do empréstimo», contraído com a empresa “China International Fund”.

E por outro lado «desconhecendo a quem terá sido pago o montante já desembolsado do empréstimo Kwaitiano, o actual governo procedeu a uma vasta recolha de informações que o levaram a concluir estar na presença de indícios bastante fortes que podem constituir graves crimes económicos previstos e punidos pela nossa legislação penal e outras legislações de combate à prática de crimes económicos e financeiros».

A investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária é considerada legal. Segundo o Governo a lei orgânica da Polícia Judiciária define que ela, «tem poderes exclusivos para investigar os crimes de corrupção. Peculato, participação em negócios, trafico de influência e branqueamento de capitais denunciados por qualquer cidadão, e consequentemente poderes para deter os suspeitos da prática dos mesmos».

O comunicado do governo deixa entender que mais detenções por alegados crimes de corrupção financeira deverão ocorrer nos próximos tempos. «O Governo tem vindo a detectar outros actos lesivos a economia nacional, e que de igual modo irá fazer oportunamente a sua denúncia junto às autoridades competentes»

O executivo de Jorge Bom Jesus, que elegeu a luta contra a corrupção como a Bandeira da sua governação, avisa que «as leis da República são de cumprimento obrigatório para todos os cidadãos e ninguém pode merecer tratamento privilegiado».

Abel Veiga