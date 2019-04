PCD : Evaristo Carvalho está a ser pressionado para criar cenários de crise

O partido PCD que integra a nova maioria que governa o país, não entende a acusação do Presidente da República Evaristo Carvalho sobre a deslealdade institucional. Para o partido PCD, a tal deslealdade institucional e tensão social que o Presidente da República se refere só pode estar relacionado com a acção judicial no sentido de esclarecer os 47 milhões de dólares que estão em parte incerta.

«Deslealdade institucional por parte do Governo, pelo facto de se tentar esclarecer factos que de algum tempo a esta parte, a nível das instituições como a Assembleia Nacional, se tem procurado uma resposta e não tem-se encontrado?», interrogou o Presidente do PCD.

Arlindo Carvalho, prosseguiu com a interrogação. «Quantas vezes esta questão dos 30 milhões de dólares foi colocada na Assembleia Nacional e não se teve qualquer tipo de resposta?».

O PCD considera ser de interesse dos políticos são-tomenses que a a questão dos 30 milhões de dólares, que o anterior Governo de Patrice Trovoada emprestou junto a uma empresa privada, e cujo patrão da empresa foi preso pela polícia internacional, seja efectivamente esclarecida. «Parece-me que o Presidente da República está sendo pressionado para que uma situação normal, seja tratada como uma crise. Provavelmente tentando buscar oportunidades para coisas piores. Daí que o Presidente diz, antes que o mal aconteça…mas que mal? Está a falar do esclarecimento de uma situação que precisa e deve ser esclarecida?».

O importante segundo o Presidente do PCD, «é que o governo continui a trabalhar para que os grandes problemas do país e da população seja resolvida», concluiu.

NOTA ….Téla Nón é desde quarta feira alvo de mais uma acção Pirata que compromete a sua actualização….pelo facto as nossas desculpas no atraso da publicação das noticias.

Abel Veiga