“O Governo esperava ter o PR como um aliado de confiança para salvaguardar os interesses da nação”

A frase do Primeiro Ministro, em reacção à comunicação do Presidente da República, reflecte claramente que São Tomé e Príncipe vive uma crise política. Tudo por causa da decisão do Governo em denunciar judicialmente alguns membros do anterior Governo da ADI, implicados em alegados casos de má gestão do dinheiro do povo. «Neste momento em que se pretende alavancar o país o Governo esperava ter o Presidente da República como um aliado de confiança para salvaguardar os interesses da nação», afirmou Jorge Bom Jesus.

O Primeiro Ministro, disse que foi com com surpresa e preocupação que o seu Governo e Nação são-tomense tomaram conta do conteúdo da comunicação do Presidente da República no dia 9 de Abril. «Sobretudo quando referiu que o país atravessa um período difícil e de elevada tensão social», frisou.

O Governo de Jorge Bom Jesus, foi também acusado de falta de lealdade institucional «Ora o Governo tem pautado a sua acção no respeito escrupoloso dos princípios de separação dos poderes da interdependência das instituições, das garantias e liberdades fundamentais e das demais regras que sustentam o Estado de Direito Democrático», defendeu, o Primeiro Ministro..

Jorge Bom Jesus recordou que o seu governo assumiu como bandeira a transparência a prestação de contas e a luta contra a corrupção. Medidas que visam segundo o Chefe do Governo, «credibilizar o Estado e combater a pobreza».

Recordou ainda que «não houve passagem de pastas e de informações estratégicas do Estado como tem sido prática nos governos da ADI». .

Para credibilizar o Estado, através da luta contra a corrupção, como factor de combate a pobreza, o Primeiro Ministro disse que optou «pelos inquéritos e auditorias as contas do Estado não pretendendo coarctar direitos ou perseguir pessoas».

Para esclarecer a veracidade dos casos de alegada corrupção financeira, às instituições judiciais foram chamadas a intervir. «A comunicação de sua excelência o Presidente da República é sintomática e prenunciadora do “Dejá Vu”, pois constatamos com preocupação que talvez seja a única saída para encobrir actos e responsabilidades de alguns dirigentes que usaram indevidamente o erário público aumentando a sua riqueza pessoal enquanto o povo continua na miséria», pontuou o Primeiro Ministro.

A deslealdade institucional, referida pelo Presidente da República Evaristo Carvalho, é desmentida com factos. «Todas as segundas feiras há encontros com o Presidente da República, onde se passa em revista todos os assuntos que se prende com a governação. Aliás 24 horas antes da comunicação do senhor Presidente da República, cumpriu-se o tal ritual sem que nada fizesse transparecer a existência de algum problema de relacionamento institucional, ora é surpreendente uma declaração do Chefe de Estado que acusa o Governo de deslealdade institucional, afirmação que o Governo rejeita categoricamente», precisou Jorge Bom Jesus.

O Primeiro Ministro chamou a atenção da comunidade internacional. « Apelo à comunidade internacional para estar atenta a ardilosa arquitectura política que parece estar a ser orquestrada com objectivos inconfessáveis», sublinhou.

Porque o país aguarda pela promulgação do Orçamento Geral do Estado, para que o Governo dê resposta aos problemas que enfermam o país, o Primeiro Ministro lançou outro apelo ao Presidente da República. « O Governo espera a célere aprovação do Orçamento Geral do Estado de 2019, para resolução dos problemas mais candentes do povo, nomeadamente a energia, o desemprego, a saúde o saneamento do meio, a habitação, em suma a dignificação de cada são-tomense», detalhou.

O Chefe do Governo são-tomense pediu tranquilidade a população do país, uma vez que não há crises, nem motivos para dramatizações.

Abel Veiga

