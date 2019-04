3 dias de luto nacional a partir deste sábado 27 de abril

A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros. Num comunicado publicado esta noite, o Governo anunciou que o conselho de ministros decretou «luto nacional de 3 dias a contar do dia 27 do corrente mês, salientando que no decorrer deste período a bandeira nacional será hasteada a meia haste e ficam suspensas todas as actividades culturais, e recreactivas de carácter oficial», diz o comunicado do conselho de ministros.

O comunicado acrescenta que os dirigentes do Estado são-tomense viajam este sábado para a ilha do Príncipe, para se reunirem com o Governo Regional. O Presidente da República Evaristo Carvalho, o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, e os deputados da nação, fazem parte da delegação do Estado que segue este sábado para a ilha do Príncipe.

O Comunicado do Conselho de Ministros, adianta mais elementos sobre o momento de luto que o país vive, assim como medidas que estão a ser tomadas, para apurar responsabilidades pelo naufrágio do navio Amfitrit, e as soluções para reatar a ligação marítima entre as duas ilhas.

Leia o comunicado do Conselho de Ministros – CM Extraordinário

Abel Veiga