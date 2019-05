Mário Sousa foi detido e recebeu TIR-Pode ser mais um preso político

Ex-director geral da Empresa de Água e Electricidade(EMAE), Mário Sousa(na foto) por confiança do anterior governo, administrou durante 4 anos a empresas estatal de electricidade. Foi detido na segunda feira pela polícia judiciária.

Segundo informações divulgadas pela imprensa do Estado, Mário Sousa foi interpelado pela polícia judiciária numa operação conjunta com o Ministério Público. Assim, desta vez a detenção do homem que administrou a EMAE e mergulhou o país na maior escuridão de todos os tempos, não teve chances de ser considerada de ilegal.

Presente ao Juiz de instrução, o ex-director geral da EMAE, recebeu o TIR-Temo de Identidade e Residência. Está proibido de se ausentar do país. Mais ainda, o Téla Nón apurou que o arguido deve pagar caução no valor de 80 mil euros, e num período de 5 dias. Caso não pague, será conduzido a cadeia central, em regime de prisão preventiva.

Mário Sousa exerceu o cargo de confiança política do anterior governo da ADI. Director Geral da única empresa de electricidade do país(2014-2018). Período em que numa concertação com o Governo, a direcção geral da EMAE, importou 3 grupos de geradores que custaram cerca de 5 milhões de euros.

Enquanto homem forte da estrutura governativa do país para o sector de energia, Mário Sousa e o Governo, anunciaram o fim da escassez de energia eléctrica em São Tomé e Príncipe. Os geradores foram transportados para a central de Santo Amaro, sob escolta da polícia, ambulância, e bombeiros. Foi anunciado o início de uma nova era para São Tomé e Príncipe.

Menos de 2 anos depois, ou seja, no ano 2018 os anunciados novos grupos de geradores, começaram a cuspir gasóleo, e foram dados como sucata.

O país entrou no maior apagão da sua história. Populações de várias comunidades revoltaram-se, incendiando pneus nas ruas. Uma forma de protesto nunca antes vista no país.

Movimento da Sociedade Civil, liderado por Deodato Capela, decidiu avançar com uma queixa crime contra a Direcção Geral da EMAE.

Em Abril último a Polícia Judiciária interpelou e prendeu o ex-ministro das infra-estruturas, Carlos Vila Nova que tutelava a EMAE. O Téla Nón sabe que a má gestão da empresa constituiu um dos elementos da interpelação e detenção do ex-ministro. O Ministério Público mandou soltar o ex-ministro e emitiu TIR para o mesmo.

Tais acções da PJ em investigar e deter os antigos gestores da coisa pública, mal parada, são definidas por alguns sectores da sociedade civil, como sendo acções persecutórias, e de motivação política. As individualidades investigadas e detidas pela PJ, passaram a ser consideradas por algumas pessoas, como sendo presos políticos.

Na verdade eram detentores de cargos políticos, e por delegação do povo, alegadamente administraram de forma ruinosa os bens do povo.

Tudo indica que como presos políticos que são, segundo a opinião de tais pessoas, devem no entanto, e por vontade da maioria do povo são-tomense, prestar contas junto à justiça, sobre os dinheiros e bens do povo, que administraram alegadamente de forma fraudulenta.

Mário Sousa, homem forte do anterior governo, para o sector da energia, e que colocou o povo são-tomense na maior escuridão da história, com prejuízos incalculáveis, deve sim prestar contas a justiça, mesmo na qualidade de preso ou arguido político, como define certo sector da sociedade são-tomense.

Abel Veiga