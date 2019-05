Rosema continua a provocar embriaguez político-jurídica e crise nos Tribunais

A cervejeira Rosema, não sai da actualidade político-jurídica de São Tomé e Príncipe. Uma fábrica de cervejas que se tornou poderosa por causa dos vários milhões de euros que movimenta por ano, e acabou sendo dominadora da esfera política e jurídica das ilhas verdes.

Provocou a decapitação do Supremo Tribunal de Justiça no ano 2018, através da exoneração compulsiva pela anterior maioria parlamentar da ADI, de todos os juízes conselheiros que subscreveram o acórdão que devolveu a fábrica de cervejas ao empresário angolano Melo Xavier.

Desta vez, a Rosema, está a provocar uma crise de consequências imprevisíveis no Tribunal Constitucional Autónomo, composto pelos novos juízes escolhidos e investidos pela nova maioria parlamentar do MLSTP/PCD/MDFM/UDD.

O Téla Nón apurou que o Ministério Público também está muito activo em torno da Rosema, tendo remetido ao Tribunal Constitucional um recurso de fiscalização da constitucionalidade da norma aplicada pelo Supremo Tribunal de Justiça no ano passado, para devolver a cervejeira ao empresário angolano Melo Xavier.

Fonte do Tribunal Constitucional disse ao Téla Nón que hoje(23 de Maio), um grupo de 3 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, reuniu-se em plenária, e decidiu sobre o recurso apresentado pelo Ministério Público.

A fonte do Téla Nón não revelou o teor do acórdão que os 3 juízes produziram. A fonte disse que não o podia fazer, porque o acórdão terá que ser entregue em primeiro lugar ao Ministério Público, que foi a entidade que solicitou a fiscalização da constitucionalidade da norma que sustentou a decisão do Supremo Tribunal de Justiça no ano passado.

A fonte do Téla Nón, reforçou ainda que nas primeiras horas desta sexta feira, o acórdão subscrito pelos três juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, será enviado ao Ministério Público, e posteriormente publicado no Diário da República.

A fonte do Téla Nòn reconheceu que terá havido alguma turbulência jurídica esta quinta – feira no Tribunal Constitucional. Facto que o jornal comprovou nas ruas da capital São Tomé, com relatos de várias pessoas dando conta que o Tribunal Constitucional decidiu devolver a Rosema aos Irmãos Monteiros.

O Téla Nón ficou esclarecido sobre a crise que se abateu sobre o Tribunal Constitucional nesta quinta – feira por causa da Rosema, quando recebeu 3 fotografias de um comunicado do Tribunal Constitucional e assinado pelo Juiz Presidente Pascoal Daio(na foto).

No comunicado o Juiz Presidente do Tribunal Constitucional, diz que o juiz conselheiro António Raposo, usurpou as suas competências conferidas por lei. O Juiz António Raposo, é vice Presidente do Tribunal Constitucional. O Juiz Presidente explica que a plenária desta quinta – feira, que decidiu sobre o recurso relacionado com o caso, foi realizada à sua revelia.

Pascoal Daio relata vários outros aspectos legais que foram violados pelos 3 juízes.

Por tudo isso o Juiz Presidente do Tribunal Constitucional, declara que «não poderá haver nenhuma decisão legal e legitimada pelo facto de existirem vários incidentes de impedimentos e de suspeições contra os Venerandos Juízes Conselheiros, que ainda não foram apreciados e julgados, salvo o processo de suspeição contra o conselheiro Carlos Stock que foi julgado procedente e devidamente notificado», lê-se no comunicado.

Pascoal Daio na qualidade de Presidente do Tribunal Constitucional, avisa aos órgãos de soberania, e a todas as entidades públicas e privadas do país, a não acatarem a decisão que os Juízes Conselheiros António Raposo, Carlos Stock e Leopoldo Machado Marques, tomaram nesta quinta feira.

«Tratando-se de uma manifesta usurpação das competências conferidas por lei ao Presidente do Tribunal Constitucional, comunico os órgãos de soberania e a todas as autoridades públicas e privadas para não acatarem qualquer que seja a decisão proferida nessas circunstâncias por se tratar de actos manifestamente ilegais e inexistentes», conclui o Presidente do Tribunal Constitucional.

Rosema agita os alicerces da justiça em São Tomé e Príncipe, instabiliza a vida político-partidária, alimenta e instiga a corrupção no país, e agrava a pobreza na República Democrática de São Tomé e Príncipe.

Pois um relatório produzido por uma equipa de 5 técnicos da Direcção dos Impostos, de São Tomé e Príncipe, que foi certificar nas instalações da Rosema, na cidade de Neves, o cumprimento das obrigações fiscais da empresa, através da produção e facturação de cervejas nos exercícios de 2014 à 2018, e de Janeiro à Abril de 2019, dá conta da sonegação de impostos ao Estado na ordem de 8 milhões de euros.

Dinheiro suficiente para construir e equipar um hospital de raiz, que muita falta faz ao povo e ao país.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor as 3 fotografias do comunicado do Presidente do Tribunal Constitucional, que prenuncia mais uma crise judicial sem precedentes por causa da Rosema.

Abel Veiga