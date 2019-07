MP arquivou o processo crime contra o ex-ministro Américo e o ex-PM Patrice

Uma nota de imprensa que a Procuradoria Geral da República fez chegar a redacção do Téla Nón, dá conta que não há indícios suficientes de que o ex-ministro das finanças Américo Ramos, tenha cometido os crimes de corrupção, peculato, e participação económica em negócios . O Ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada também tinha sido constituído arguido no mesmo processo, relacionado com os créditos financeiros mal parados em nome do Estado são-tomense e envolvendo 47 milhões de dólares.

O Ministério Público diz que a instrução preparatória do caso iniciou-se desde o ano 2017.«Foram constituídos arguidos e interrogados 2 indivíduos entre os quais o ex-ministro das finanças. Nesta investigação o ministério público contou com o apoio do ministério público português», diz a nota da Procuradoria Geral da República.

A magistrada do ministério público que tem o processo nas mãos analisou tudo, e não teve dúvidas. A magistrada considerou que «atentas às provas documentais e testemunhais recolhidas, que não se encontravam suficientemente indiciados os crimes de corrupção, peculato, participação económica em negócio, tendo ordenado em consequência e nos termos do artigo 273º do CPP, o seu arquivamento», destaca a nota da Procuradoria Geral da República.

O Ministério Público ordena por isso, a libertação imediata do ex-Ministro das Finanças Américo Ramos, que se encontra na cadeia central a quase 3 meses em regime de prisão preventiva.

Américo Ramos foi detido em Abril último, pela Polícia Judiciária e de seguida conduzido pelo Ministério Público, ao Juiz de Instrução que ordenou a sua detenção em regime de prisão preventiva.

O ex-ministro agora considerado pelo Ministério Público como inocente, era acusado de vários crimes, por causa da sua participação na assinatura de dois acordos de crédito financeiro a favor do Estado são-tomense.

O primeiro no valor de 30 milhões de dólares, assinado no ano 2015, e que segundo as autoridades governamentais apenas 10 milhões foram depositados na conta do Estado são-tomense em Portugal. Os outros 20 milhões são dados como estando em paradeiro incerto. O empresário Chinês San Pa cuja empresa privada transferiu apenas os 10 milhões de dólares, está detido no seu país, e acusado de crime de branqueamento de capitais.

O segundo crédito no valor de 17 milhões de dólares, assinado no ano 2016, deveria servir para modernizar o hospital Ayres de Menezes. No entanto as autoridades governamentais c dizem que o dinheiro nunca entrou nos cofres do Estado são-tomense, que no entanto recebeu notificação do fundo do Koweit para começar a pagar os juros do crédito que foi concedido.

A justiça tarda, mas não falha. O Ministério Público de São Tomé e Príncipe investigou e já tem uma conclusão. Não há provas suficientes de prática de crime, contra os dois arguidos do caso, e o processo já foi devidamente arquivado.

O ex-Ministro das Finanças Américo Ramos, por sinal injustamente detido durante 89 dias, deverá ser posto em liberdade esta quarta – feira conforme decisão do Ministério Público.

Tudo indica que após a sua libertação, deverá também exigir que o Estado são-tomense, ou o Governo que interpôs queixa contra sua pessoa, na Polícia Judiciária, pague pelos danos morais, físicos e psicológicos que lhe foram causados.

Abel Veiga