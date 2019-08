Demissão de 3 juízes conselheiros do Tribunal Constitucional

Demissão, foi a pena que o Conselho Superior de Magistratura Judicial, decidiu aplicar aos Juízes Conselheiros do Tribunal Constitucional, que foram acusados pelo Presidente do Tribunal Constitucional de Usurpação de Competências.

O relatório do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que foi enviado à redacção do Téla Nón, reflecte o processo de inquérito disciplinar executado contra os Juízes Conselheiros, António Tomé Reffel Raposo, Carlos Olímpio Stock, e Leopoldo Machado Marques. O relatório detalha uma série de violações e de ilegalidades cometidas pelos 3 juízes conselheiros.

Os três juízes conselheiros agora demitidos, foram eleitos e investidos nas suas funções pela nova maioria parlamentar liderada pelo MLSTP, no mês de Fevereiro passado.

Já no mês de Maio, os três juízes conselheiros terão caído na maior cilada de todos os tempos da Justiça em São Tomé e Príncipe. Trata-se do interminável processo de compra e venda alegadamente corrupta da cervejeira Rosema.

Um escândalo de corrupção jurídico-comercial, que se despoletou em São Tomé e Príncipe no ano 2009, através do Tribunal Regional de Lembá, e que nunca mais terminou. Evoluiu, e passou a ter contornos jurídico-comercial e político.

O processo da Cervejeira Rosema, já provocou a suspensão e também a exoneração de vários juízes do tribunal da primeira instância, principalmente os juízes que trabalharam no Tribunal Regional de Lembá, onde se localiza a fábrica de cervejas-Rosema.

Em 2018 o processo Rosema, provocou a exoneração e a aposentação compulsiva de todos os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, numa sanção que os políticos que governavam o país até 2018, ADI com apoio da falange do MLSTP, decidiram dar aos juízes e aos tribunais, por terem mexido com o processo comercial da Rosema.

Agora em 2019, com a nova maioria parlamentar liderada pelo MLSTP, apesar da sua falange estar descontente com o rumo do caso Rosema, o parlamento deu luz verde ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, para abrir inquérito e castigar os 3 juízes Conselheiros do Tribunal Constitucional, que estavam tentados a tomar decisão sobre a Rosema, usurpando as competências do Presidente do Tribunal Constitucional.

O Conselho Superior da Magistratura Judicial, não perdoou. Os 3 juízes foram demitidos, e ordenados a retomarem as suas actividades profissionais anteriores à Fevereiro de 2019.

O leitor tem acesso ao relatório completo produzido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, e que foi enviado à redacção do Téla Nón para efeitos de publicitação :

RELATORIO