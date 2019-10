“JBJ” define reforma da justiça como tábua de salvação para a reconciliação nacional

O ministério da Justiça apresentou esta semana o roteiro do programa nacional para modernização da Justiça. O programa de modernização da Justiça está a ser estruturado pelo Governo em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.

O país está assim envolvido em mais uma acção com vista a reforma da justiça. Desta vez, a 5ª, o processo é designado de Programa de Modernização da Justiça. O roteiro para modernização da justiça, projecta a conclusão do processo para daqui há 5 anos.

PNUD, está a trabalhar directamente com o Ministério da Justiça, e garante o financiamento para a execução da primeira fase do roteiro de modernização. «O PNUD pode financiar a primeira fase. Mas por se tratar de um programa amplo vamos precisar de vários parceiros como a União Europeia, o Banco Mundial e outros parceiros», explicou a representante do PNUD no país.

Na primeira fase do roteiro, pelo menos 200 pessoas em representação de todos os estratos da sociedade serão auscultadas, sobre o novo caminho para a justiça.

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, que na cerimónia, sentou-se ao lado do Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves, e do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Manuel Silva Gomes Cravid, deixou claro que a Justiça é a salvação. «Neste momento a Justiça é a prioridade das prioridades. Junto das Nações Unidas que já abraçou o processo, e outros parceiros bilaterais tudo faremos», declarou o Chefe do Governo.

Numa altura em que a anarquia e o vandalismo, se manifestam e se posicionam claramente na praça pública são-tomense, desafiando a autoridade do Estado, e lançando as primeiras sementes do caos, Jorge Bom Jesus, começa a ser indicado por várias fontes, como sendo o Primeiro Ministro mais fraco da história da República, em termos de protecção e manutenção da autoridade do Estado.

A Justiça moderna que o seu governo está a promover junto com o PNUD, deve trazer, a almejada reconciliação entre todos, para o bem de todos. «Pano de fundo desta reforma da justiça é precisamente o reencontro dos são-tomenses, o diálogo, a necessidade de concertação. Temos que nos por de acordo relativamente ao desenvolvimento deste país», concluiu.

Abel Veiga