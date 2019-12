Requalificação dos esgotos para receber um novo tapete betuminoso

A velha praça de táxis e de autocarros da cidade mais antiga do espaço lusófono em África, – São Tomé, vai ser requalificada. Pela primeira vez nos mais de 40 anos da independência nacional, vai ser removido o pavimento da praça que congrega taxistas, motoqueiros, vendedoras de peixe, de hortaliças, e de todos outros produtos.

A estrada centenária que atravessa a zona mais antiga da cidade, ganhou buracos de grande profundidade. A maior parte do alcatrão soltou. Água parada e nauseabunda delimita a estrada e o passeio do mercado municipal.

Em março de 2019, o Ministro das Obras Públicas e Infra-estruturas, Osvaldo Abreu, recusou tapar os buracos cada vez mais largos nas ruas da cidade de São Tomé. «Gostaríamos que entendessem que tapar buracos nesta situação é jogar dinheiro fora….e São Tomé e Príncipe não tem dinheiro para jogar fora. Pedimos um pouco mais de paciência porque vamos fazer a intervenção…aos poucos vamos fazer as coisas como elas devem ser feitas», declaração do ministro Osvaldo Abreu, em Março passado.

No dia 10 de Dezembro de 2019, o Ministro das Obras Públicas, Osvaldo Abreu, convocou reunião com uma comissão multi sectorial, envolvendo os sectores público e privado, para lançar o projecto de mudança profunda do centro da cidade de São Tomé.

O Presidente da Câmara de Água Grande que envolve a cidade de São Tomé, explicou que a reunião, tinha como principal objectivo definir a estratégia de actuação, de cada grupo social envolvido em negócios na velha Praça de táxis. Tudo para facilitar a execução das obras de requalificação da zona histórica da cidade.

A obra de requalificação vai ser de fundo. «Mudança do tapete completo, por via de uma intervenção de fundo. Isto evita esses retoques que se dava todos os anos, e que causam muitas despesas aos cofres do Estado. É uma das melhores medidas que se tomou até agora. Todo o sistema de esgotos e das sarjetas, vão ser requalificado, e isso vai implicar a mudança das tubagens», descreveu o presidente da autarquia da capital, José Carvalho, após reunião com o ministro das Obras Públicas.

Os presidentes das Associações dos Taxistas e dos Motoqueiros, reconheceram a importância da obra que vai melhorar a qualidade de vida no centro da cidade de São Tomé.

«Para isso é necessário que o espaço esteja livre. Os taxistas e motoqueiros, terão que sacrificar-se para que as obras avancem e tenhamos uma cidade moderna», destacou José Carvalho.

Esta quinta feira o Governo realiza a cerimónia de lançamento da primeira pedra para o arranque das obras de requalificação de todo o sistema de drenagem da zona centro da cidade de São Tomé, e o consequente lançamento de uma nova pavimentação a base de betão betuminoso.

As obras serão realizadas por empresas de construção civil da República Popular da China, e são financiadas pelo Governo da China.

A intervenção de fundo, no sistema de drenagem da cidade, deverá eliminar as inundações que nos dias de chuva transformam a capital num lago.

Abel Veiga