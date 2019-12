“JBJ” transformou a capital São Tomé num estaleiro de obras públicas

Na última semana em dois momentos, o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, transformou a cidade de São Tomé num estaleiro de obras.

Primeiro Lançou pedras que cortaram o Rio da Cidade. O Rio Água Grande, que atravessa a cidade de São Tomé, entrou em obras. Três pontes sobre o rio, estão a ser reconstruídas. O Governo de Bom Jesus, desbloqueou mais de 1 milhão de euros, para a empresa ECA, recuperar as pontes que já estavam a ruir.

As obras nas pontes sobre o rio Água Grande, evitam que uma boa parte da cidade de São Tomé, acabe por desmoronar e seja levada pelo rio até o mar na Baía de Ana Chaves.

Em consequência das obras, ficou condicionada a circulação automóvel na avenida Kwame N´Kruma.

Logo depois, Jorge Bom Jeus, lançou pedras noutro ponto da cidade. Pedras que provocaram a evacuação da avenida Geovani e da Praça Yon Gato. São dois pontos de maior concentração de gente, de viaturas e de motorizadas na cidade de São Tomé.

A confluência entre a avenida Geovani e a Praça Yon Gato, movimenta perto de 100% do comércio informal realizado na capital. A praça de táxis e o mercado municipal, mais conhecido por “mercado velho”, são dois lugares que marcam a hora de ponta da cidade de São Tomé.

Foi na confluência entre a praça e a avenida onde arrancaram na última sexta – feira, as obras de requalificação de todo o sistema de drenagem da cidade de São Tomé. «Os primeiros dinheiros que nós conseguimos estamos a avançar com investimentos . A cidade capital é importante e determinante. Então estamos a começar..», declarou o Primeiro Ministro.

Foi debaixo de chuva que o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, lançou as obras de requalificação da rede de esgotos e das estradas da cidade de São Tomé. Obras que estão a ser executadas pela empresa chinesa Top Internacional.

A Intervenção neste ponto central da cidade de São Tomé, vai demorar 3 meses. A rede de esgotos e de sarjetas do mercado “velho” e da praça de táxis, montada na era colonial, está pela primeira vez a ser renovada, para evitar a acumulação de lixos, e as frequentes inundações do centro da cidade.

Após, a requalificação da rede de drenagem, será construído um novo pavimento rodoviário entre a avenida Geovani e a Praça Yon Gato.

No total, as obras de construção da nova rede de drenagem e de estradas no centro da cidade de São Tomé, vão se estender por 1,4 quilómetros.

Cruz Mami, nos arredores da capital e as suas ruas adjacentes também estão incluídas no projecto. São mais 0,8 quilómetros de estradas e de sistemas de drenagem que serão tratados pela empresa chinesa. A empresa chinesa Top Intermacional, promete termina toda obra, num espaço temporal de 9 meses.

Para já, os motoqueiros, taxistas e comerciantes ambulantes, estão acantonados noutras artérias da cidade de São Tomé. O centro histórico da praça de táxis e do mercado velho, foi evacuado. Está a ser montado o estaleiro de obras, que vai manter o corte da circulação automóvel e da venda desordenada de produtos nesta zona da cidade por um período de 3 meses

Abel Veiga