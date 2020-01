Governo retoma o projecto da “Nova Cidade” que tinha sido lançado em 2014

O Governo de São Tomé e Príncipe anunciou através do Conselho de Ministros, que decidiu retomar processo de construção da nova cidade de São Tomé, na zona de Gongá.

O projecto que se baseia no alargamento da actual cidade de São Tomé, que é a mais antiga do espaço lusófono em África com mais de 400 anos de idade, foi lançado no mês de Outubro do ano 2014.

A empresa chinesa “Guangxi Hidroeclectric Contruction Bureau”, que ganhou no ano 2014, o concurso público aberto pelo Governo são-tomense para a construção da Nova Cidade , assinou acordo com o Estado são-tomense, e lançou a primeira pedra para o início das obras(a fotografia confirma a assinatura do acordo).

Um elemento importante a destacar, é que a empresa de construção civil da China, assinou o acordo com o Governo são-tomense e deu o início as obras, numa altura em que São Tomé e Príncipe ainda não tinha retomado as relações diplomáticas com a República Popular da China. ( Processo que só aconteceu no ano 2016).

Quando fez o lançamento da primeira pedra, a empresa chinesa Guangxi Hidroeclectric Contruction Bureau, prometeu concluir os trabalhos de edificação da Nova Cidade de São Tomé, em 58 meses.

O artigo seguinte publicado pelo Téla Nón no ano 2014, dá mais pormenores sobre o início das obras de construção da Nova Cidade de São Tomé :

O actual ministro das Obras Públicas Osvaldo Abreu, foi um dos arquitectos do projecto. Era ministro das Obras Públicas a partir do ano 2012, tendo deixado o cargo, alguns meses antes do lançamento da primeira pedra para o alargamento da capital São Tomé. O jurista Fernando Maquengo membro do partido MLSTP na altura no poder, foi o substituto de Osvaldo Abreu.

O projecto tinha como objectivo primeiro, o alargamento da cidade de São Tomé, que já se apresentava congestionada. Em segundo objectivo, desenhou-se a edificação paulatina da nova cidade na zona de Gongá. Um processo que deveria evoluir durante 20 anos.

Os artigos publicados na altura pelo Téla Nón, conferem os dados :

Mas em Dezembro do ano 2014, o projecto de alargamento da cidade de São Tomé, foi travado. O Novo Governo de maioria absoluta saído das eleições de outubro de 2014, anunciou que o alargamento que daria lugar a uma Nova Cidade de São Tomé, não era sua prioridade.

A partir dos finais do ano 2016, o Governo de São Tomé e Príncipe, decidiu retomar as relações diplomáticas com a República Popular da China.

Dois anos depois, a expressão popular nas urnas, recolocou no governo, as forças políticas que haviam firmado no ano 2014, o acordo com a empresa Guangxi Hidroeclectric Contruction Bureau, da China, para construir por via de alargamento a Nova Cidade de São Tomé.

O projecto continua a ser prioritário para a família política que une o MLSTP, o PCD, o MDFM, e a UDD. O Conselho de Ministros do Governo sustentado por essas forças políticas e liderado pelo MLSTP, garante que o projecto vai ser retomado, e que a Nova Cidade pelas mãos da empresa Chinesa, vai sim nascer em Gongá.

Abel Veiga