Carlos Tiny e Fernando Silveira juntam-se ao Estado na luta contra o Covid-19

Numa altura em que órgãos de comunicação social do Estado, têm recorrido a cidadãos nacionais que não entendem nada do sector da saúde, e muito menos de epidemiologia, para prestar comentários sobre o surto do Covid-19 no mundo e o posicionamento que São Tomé e Príncipe deve adoptar face a pandemia, dois quadros nacionais de reconhecida competência por parte da OMS, decidiram escrever uma carta ao Governo de São Tomé e Príncipe.

Os dois médicos, anunciaram a sua disponibilidade para dar opinião válida e credível sobre o assunto, e apoiar o Estado são-tomense, na tarefa de prevenção contra o vírus, que até agora o sistema de saúde nacional diz ainda não ter entrado no território nacional.

Médicos de profissão, Carlos Tiny e Fernando Silveira, foram ministros da saúde de São Tomé e Príncipe. Também enquanto profissionais da saúde, foram contratados pela OMS para prestação de serviço em nome da Organização Internacional, durante vários anos, e em vários países sobretudo africanos.

Carlos Tiny, é médico especialista em Saúde Pública, e foi representante da OMS em Moçambique. Fernando Silveira, médico especialista em epidemiologia trabalhou em nome da OMS, em várias regiões de surtos epidemiológicos.

Numa altura em que a terra natal, São Tomé e Príncipe, entrou em Estado de emergência sanitária, os dois médicos decidiram se apresentar nas trincheiras do combate contra a doença.

Segundo uma carta exibida pela TVS, Carlos Tiny e Fernando Silveira, prontificam-se em partilhar com o Estado são-tomese as suas experiências como médico e coordenadores de programas da OMS, contra epidemias.

Os dois médicos, que saudaram as medidas restritivas anunciadas e implementadas pelo Governo no âmbito do Estado de emergência sanitária, já apresentaram ao Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, algumas propostas de intervenção urgente, tanto no sistema de saúde como em termos de reforço de medidas preventivas, que possam impedir o aparecimento do Covid-19 nas ilhas verdes de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga