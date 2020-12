Programa de modernização da justiça custa cerca de 4 milhões de euros

São Tomé e Príncipe, já tem um plano para reforma e modernização de todo o sistema de justiça. O plano elaborado com apoio das Nações Unidas, pretende melhorar o acesso das populações à justiça, e contribuir para a melhoria do ambiente de negócios no país.

O desafio de reforma da justiça foi lançado pelo Presidente da República Evaristo Carvalho, no mês de Setembro do ano 2019. As Nações Unidas, abraçaram a iniciativa. François Falls, o representante do Secretário Geral das Nações Unidas para a região do Golfo da Guiné, veio a São Tomé e reuniu-se na altura com todos os órgãos de soberania no Palácio Presidencial.

Mais de 1 ano depois da reunião de Setembro de 2019, começou a execução do programa de reforma e modernização da justiça.

A assinatura na última semana, pelos órgãos de soberania de São Tomé e Príncipe do documento final nas instalações do Palácio do Povo, deu o ponta pé de saída na execução do programa de reforma.

«Haverá maior acesso a justiça por parte dos cidadãos. Haverá um serviço descentralizado. Vamos levar informação a população, para que possa conhecer os seus direitos e deveres e assim defender os seus interesses», explicou a ministra da Justiça e dos Direitos Humanos.

A ministra Ivete Lima(na foto), que leu a acta final da reunião entre os órgãos de soberania e os demais operadores do sistema de justiça, anunciou que a execução do programa de reforma e modernização da justiça, vai durar 3 anos(2021-2023).

As Nações Unidas que desde a primeira hora, assumiram a responsabilidade de financiar e de angariar financiamentos para o programa, já tem assegurado mais de 50% do valor orçamentado. O programa custa 3 milhões e 849 mil euros.

«Já temos praticamente 50% deste financiamento garantido. Temos como questão a informatização dos serviços de justiça, dos tribunais e do ministério público. A capacitação dos quadros técnicos. A reabilitação e construção de algumas infra-estruturas. É um plano bastante ambicioso», acrescentou a ministra da Justiça.

As autoridades pretendem também com a reforma da justiça, provocar o desenvolvimento do sector económico e financeiro. « A melhoria do ambiente de negócios, foi realçado, de forma a impulsionar o desenvolvimento económico», frisou Ivete Lima.

A Ministra da Justiça acredita que o programa de reforma e modernização financiado pela ONU, vai ajudar o Governo a combater a violência doméstica e o abuso sexual de menores. «É uma questão prioritária para o Governo e iremos accionar todos os mecanismos de forma a debelar este flagelo na nossa sociedade», concluiu a ministra Ivete Lima.

O programa de reforma e modernização da justiça de São Tomé e Príncipe, foi validado na reunião da última sexta feira, que decorreu numa das salas do Palácio Presidencial em São Tomé.

Abel Veiga