Discurso da Embaixadora Xu Yingzhen na Comemoração do 72º Aniversário da Fundação da República Popular da China

Senhoras e senhores, amigos, compatriotas,

O1ºdia de Outubro marca o 72º aniversário da Fundação da República Popular da China. Embora não possamos reunir-nos para celebrar este dia tão importante devido à pandemia de COVID-19, gostaria de transmitir, por este vídeo, melhores cumprimentos aos cidadãos chineses residentes em São Tomé e Príncipe, e sinceros agradecimentos aos amigos santomenses que têm prestado atenção e apoio ao desenvolvimento da China e à promoção das relações sino-santomenses.

2021 é um ano extraordinário no processo do desenvolvimento da China. Porque este ano é testemunha do Centenário da Fundação do Partido Comunista da China (PCC).

Sob a liderança do PCC que sempre toma as necessidades do povo como prioridades do desenvolvimento, a China alcançou a primeira meta centenária de construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, erradicandopor primeira vez na sua história a pobreza absoluta, e libertando da miséria quase 99 milhões de habitantes rurais pobres. Agora estamos marchando em direção à segunda meta centenária de transformar completamente a China em um grande país socialista moderno.

Com sucessos na luta contra a pandemia, a China conseguiu manter a estabilidade económica, e obter resultados satisfatórios nas diversas áreas, tanto da ciência e tecnologia, comoda construção de Estado de Direito e melhoria da vida do povo e etc..

2021 é um ano crucial na cooperação global no combate à COVID-19. Defendendo o conceito da Comunidade com Futuro Compartilhado para a Humanidade, a China vem impulsionando a cooperação internacional no combate à pandemia. Por enquanto, a China já ofereceu um bilhão de doses de vacinas a mais de 100 países e organizações internacionais, e prometeu esforçar-se para fornecer 2 bilhões de doses de vacinas para o mundo neste ano.

O Presidente Chinês Xi Jinping declarou que, a China oferecerá 100 milhões dólares americanos à COVAX, e doará 100 milhões de doses de vacinas aos países em desenvolvimento, o que ilustra com ação prática o compromisso assumido pela China de tornar as suas vacinas como bens públicos globais.

Além disso, activa participação da China na cooperação global do rastreamento científico da origem da COVD-19 está contribuindo para a plena vitória contra a pandemia.

2021 é um ano frutífero no desenvolvimento das relações sino-santomenses. Sendo parceiros de cooperação global, os nossos dirigentes de Estado trocaram cartas e mensagens frequentemente, enquanto se apoiam mutuamente e se colaboram estreitamente nos assuntos multilaterais, aprofundando-se cada vez mais a confiança mútua política entre os dois países.

As equipas técnicas de agricultura, energia e luta contra o paludismo e a equipa médica da China têm-se esforçado, na promoção do desenvolvimento de agricultura e pecuária, na garantia do fornecimento de energia, na redução da infeção de paludismo e na melhoria do tratamento médico, trazendo benefícios ao povo santomense.

Além disso, já foram entregues oficialmente 60 casas sociais e o trabalho de concepção do Projecto de Reabilitação e Expansão do Aeroporto Internacional de São Tome está a avançar positivamente.

O intercâmbio partidário e formação de quadros Online estão animados ativamente cada vez mais. Há pouco tempo, chegaram a São Tomé vacinas chinesas contra a COVID-19 oferecidas pelo Governo chinês, com o qual, creio que contribuirá para combater a pandemia e proteger a saúde do povo santomense.

Caros amigos e compatriotas,

Como o maior país em desenvolvimento do mundo, a China continuará prosseguir firmemente a estratégia de desenvolvimento pacífico e a política de abertura, defendendo sempre o princípio de que todos os países são iguais, quer que seja grande ou pequeno, e praticando sempre o verdadeiro multilateralismo. O desenvolvimento da China traz não só benefícios ao seu povo próprio, mas também contribuições à paz, estabilidade e prosperidade do mundo.

Para terminar, gostaria de agradecer mais uma vez os amigos que sempre acompanham e apoiam ao desenvolvimento da China e das relações sino-santomenses. Espero e estou convicta de que, juntos promoveremos ainda mais a cooperação amistosa sino-santomense de benefício mútuo, e trazeremos maiores bem-estares aos dois povos!

Muito obrigada!