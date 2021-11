Presidente disse ao mundo que as mudanças climáticas reduziram o tamanho de São Tomé e Príncipe

Na cimeira do clima que decorre na Escócia-Reino Unido da Grã Bretanha, o Presidente da República Carlos Vila Nova demonstrou para o mundo, que São Tomé e Príncipe, se confronta com graves ameaças provocadas pelas mudanças climáticas.

«O conjunto do arquipélago tinha uma dimensão de 1001 quilómetros quadrados. Mas, hoje não temos mais do que 960 quilómetros quadrados», declarou o Presidente da República.

Aquecimento do clima contribui para que cada vez mais o arquipélago fique mais pequeno. «Cerca de 4% da superfície terrestre foi engolido pela subida do nível do mar, por causa do aquecimento climático», reformou Carlos Vila Nova.

No púlpito da cimeira mundial sobre o clima, o Chefe de Estado santomense, disse à comunidade internacional que a ilha do Príncipe, é um exemplo de sucesso na preservação do ambiente. Uma reserva mundial da biosfera, que também está ameaçada.

«Venho de um país onde uma das ilhas, o Príncipe faz parte da reserva mundial da biosfera. Contudo esta reserva está ameaçada…», precisou.

Vila Nova reclamou por meios financeiros que foram prometidos pela comunidade internacional, para conter os impactos das mudanças climáticas, e a respectiva adaptação ao fenómeno.

Disse que São Tomé e Príncipe registou pouco progresso na adaptação às mudanças climáticas, por causa também, da falta de meios financeiros que garantissem a resiliência sobretudo nas comunidades mais vulneráveis.

«Temos uma estratégia de transição para as energias renováveis e a economia azul. Mas, de que servirá se não temos meios para a implementar?», interrogou.

Carlos Vila Nova, que discursou em língua francesa apelou a todas as nações do mundo a adoptarem medidas mais ambiciosas a favor do clima.

Abel Veiga