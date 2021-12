Ministro das relações exteriores da China reuniu-se com a sua homóloga de STP

Wang Yi, ministro das relações exteriores da China e Edite Tem Jua Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de São Tomé e Príncipe reuniram-se em Dacar, capital do Senegal.

O primeiro encontro de trabalho entre da chefe da diplomacia santomense com o seu homólogo da China, aconteceu no dia 30 de Novembro à margem da oitava conferência ministerial do Fórum de Cooperação China – África (FOCAC), que decorreu em Dacar.

Segundo a embaixada da República Popular da China em São Tomé e Príncipe, o ministro Wang Yi disse a sua homóloga que «a China aprecia o apoio firme que é dado por São Tomé e Príncipe à política de uma só CHINA».

O governo da China garantiu por outro lado que desde o restabelecimento das relações bilaterais, no ano 2016, «as relações diplomáticas, e os laços bilaterais têm sido fortalecidos e a cooperação pragmática tem avançado continuamente».

Por sua vez a ministra Edite Ten Jua «disse que a China é um parceiro essencial de São Tomé Príncipe».

Agricultura, saúde, e infra-estruturas, são alguns dos sectores onde a cooperação chinesa tem sido marcante em São Tomé e Príncipe.

«A China trata os países pequenos pelo princípio de igualdade e isso conquista o respeito da comunidade internacional», refere a embaixada da China Em São Tomé e Príncipe.

Segundo a representação diplomática da China, durante a reunião em Dacar, a parte santomense prometeu ser firme na política de Uma Só China.

Os dois países assumiram o compromisso de reforçar as acções e as políticas de luta contra as mudanças climáticas.

Abel Veiga