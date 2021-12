Prevenção contra a Ómicron provoca situação de contingência até Janeiro de 2022

A aproximação da época festiva do natal e do ano novo, com a previsível chegava ao País de muitos turistas e cidadãos nacionais emigrantes, com a agravante do surgimento da “ómicron”, a nova variante do coronavírus, impõe ao Governo a tomada de algumas medidas mais restritivas, de forma preventiva, com o intuito de evitar o surgimento de nova vaga da doença no País, como aconteceu no período homólogo do ano passado.

Assim, considerando todos esses pressupostos e agindo ainda com alguma cautela, o Governo decidiu declarar, para o período de 10 de dezembro de 2021 à 10de Janeiro de 2022 a Situação de CONTIGÊNCIA em todo o território Nacional, nos termos da Lei nº4/2016 – Lei de base da proteção civil e de bombeiros.

Desta forma, as seguintes medidas estarão em vigor durante esta fase:

