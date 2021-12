Japão garante segurança alimentar e gera fundos para projectos sociais em STP

Shuji Noguchi, o embaixador do Japão acreditado junto ao Estado são-tomense, assinou com a ministra dos negócios estrangeiros e cooperação Edite Ten -Jua, as notas verbais do donativo alimentar para o ano fiscal de 2021.

As notas assinadas na segunda-feira, 13 de Dezembro, nas instalações do ministério dos negócios estrangeiros e cooperação indicam que São Tomé e Príncipe vai receber 2800 toneladas de arroz, equivalentes a 2 milhões de euros.

Desde o ano 1998 que São Tomé e Príncipe e o Japão assinaram o acordo de ajuda alimentar. Anualmente o Reino do Japão entrega ao arquipélago centenas de toneladas de arroz para atender as necessidades das populações mais desfavorecidas.

A venda do arroz a preço baixo para a população, 13 dobras o quilo, cerca de 30 cêntimos do euro gera um fundo de contra-partida que financia projectos de desenvolvimento social e económica, em benefício das populações mais desfavorecidas.

Para além de projectos de impacto social e económico, nomeadamente a construção e reabilitação das escolas e dos jardins-de-infância comunitários, a aquisição e reabilitação do mobiliário escolar, o fundo de contra-partida do Japão tem garantido o exercício da democracia em São Tomé e Príncipe.

A realização das eleições presidenciais de Julho e Setembro deste ano, 2021, foi assegurada com o financiamento do governo do Japão, através do fundo de contra-partida resultante da venda do arroz.

O embaixador Shuji Noguchi, reforçou a vontade do Japão de ajudar São Tomé e Príncipe a vencer os desafios impostos pela pandemia da covid-19. «Nesta situação difícil, o Japão deseja apoiar o governo São-tomense na consolidação da estabilidade, de assistência humanitária e protecção das populações mais afectadas pela crise pandémica», referiu o embaixador nipónico, residente em Libreville, capital do Gabão.

Através da ajuda alimentar Japão pretende contribuir para que São Tomé e Príncipe alcance uma das metas dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. «Esta ajuda é o testemunho do Governo do Japão em apoiar os esforços do governo de STP na garantia da segurança alimentar», reformou o embaixador do Japão.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Edite Ten Jua, aproveitou a cerimónia de assinatura das notas verbais, para dizer ao governo japonês que São Tomé e Príncipe dá imenso valor a cooperação bilateral.

Das diversas intervenções do Japão, a chefe da diplomacia são-tomense destacou «os sucessivos apoios institucionais à Comissão Eleitoral Nacional para a plena realização dos processos eleitorais no nosso país, a melhoria do parque escolar, as intervenções nos hospitais Ayres de Menezes em São Tomé e Manuel Quaresma Dias da Graça na ilha do Príncipe», pontuou Edite Tem-Jua.

Note-se que para além de obras de reabilitação das suas infra-estruturas, a cooperação do Japão instalou duas unidades de produção de oxigénio, sendo uma no hospital da ilha do Príncipe e outra no hospital da ilha de São Tomé.

Unidades de produção de oxigénio que permitiram salvar dezenas de vidas humanas, que antes eram levadas pela morte, sobretudo no hospital da ilha do Príncipe.

Abel Veiga