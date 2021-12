Eleições legislativas e locais de 2022 – Governo solicita apoio financeiro do Japão

O Governo de São Tomé e Príncipe destaca o Japão como principal parceiro no financiamento da democracia no arquipélago. Nos últimos anos a realização dos actos eleitorais no país foram sempre suportados com fundos concedidos pelo Japão, no quadro da contra-partida da venda do arroz que é ofertado todos os anos à São Tomé e Príncipe.

O Téla Nón apurou que nas eleições presidenciais de 2021, o Japão concedeu à Comissão Eleitoral Nacional o valor de 19 milhões de dobras, cerca de 760 mil euros para financiar o processo de organização e realização das eleições presidenciais, que teve duas voltas.

O governo de São Tomé e Príncipe, já começou a procurar meios financeiros para realizar as eleições legislativas, autárquicas e regionais previstas para Outubro do ano 2022.

A ministra dos negócios estrangeiros e cooperação Edite Ten-Jua, confirmou isso mesmo, e já solicitou apoio ao parceiro que tradicionalmente financia a realização da democracia no país, o Japão.

A ministra Ten-Jua(na foto à direita), disse a Shuji Noguchi embaixador do Japão que o seu Governo vai submeter à apreciação do Japão novos projectos para serem financiados com base no fundo de contra-partida resultante da venda do arroz.

Para além de projectos sociais, com destaque para melhoria dos sistemas nacionais de saúde e de educação, «naturalmente vamos propor o financiamento das próximas eleições legislativas, regionais e autárquicas…», precisou a ministra dos negócios estrangeiros e cooperação.

Abel Veiga