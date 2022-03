Ex-padre Miguel Gomes eleito Presidente do MDFM-UD

O antigo sacerdote brilhou no congresso ordinário do partido MDFM-PL realizado no último fim-de-semana. Sob o lema Renascer da Esperança o congresso tinha como principal objectivo transformar o MDFM-PL (Movimento Democrático Forçada Mudança –Partido Liberal)criado pelo ex-Presidente Fradique de Menezes, no MDFM-UD (Movimento Democrático Forçada Mudança – União Democrática)) e com um novo líder eleito.

367 congressistas votaram a favor da eleição de Miguel Gomes. O candidato que prometeu no seu manifesto eleitoral construir uma estratégia de acção que mereça confiança dos são-tomenses.

Fernando da Cruz, militante do MDFM e antigo candidato às eleições presidenciais foi o adversário de Miguel Gomes. Cruz conseguiu apenas 22 votos.

Fernando da Cruz à esquerda e Miguel Gomes à direita

Inspirado em consolidar as estruturas do novo MDFM, agora como União Democrática, Miguel Gomes prometeu que o partido vai-se afirmar como uma alternativa credível a actual situação política que reina no país.

«Há um potencial de crescimento que não pode ser desprezado, nem desperdiçado. Contem comigo e podeis estar certos que tereis um Presidente a altura desses desafios», afirmou o novo Presidente do MDFM-UD

Miguel Gomes disse que pretende «demonstrar aos são-tomenses no país e na diáspora, e a comunidade internacional que o MDFM-UD está vivo e pronto para os desafios que se avizinham…».

As eleições legislativas, autárquicas e regionais previstas para Outubro próximo, são os desafios ingentes do MDFM-UD.

Criado no ano 2002 pelo então Presidente da República Fradique de Menezes, o MDFM ganhou as eleiçõeslegislativasdoano2006 numa coligação com o partido PCD. Desde o ano 2010 que começo a perder peso na cena política são-tomense.

Passou a ser um partido pequeno e sem representação parlamentar. No ano 2017 forjou uma união com o partido UDD. União que foi denunciada pelo partido UDD exactamente na segunda semana do mês de Março de 2022.

Congresso do MDFM

Na semana seguinte o MDFM reuniu-se em congresso, elegeu nova direcção, abandonou o princípio Liberal e adoptou a ideologia União Democrática.

Abel Veiga