Aprovadas as primeiras medidas para disciplinar o funcionamento na administração central do Estado

Reunido na primeira sessão ordinária, o conselho de ministros do XVIII governo constitucional aprovou um conjunto de medidas urgentes para conter as despesas públicas.

Num comunicado o conselho de ministros, diz ter constatado que o «país se encontra num estado extremamente preocupante em termos financeiros, e que vai requerer de todos nós um árduo esforço de contenção de despesas».

A Administração Central do Estado, é o principal alvo das medidas urgentes. O Conselho de Ministros, constatou que grande parte dos salários na função pública ainda não foram pagos. Por isso «orientou o ministro das finanças que tomasse urgentemente todas as medidas para efectivação do pagamento dos salários».

Para garantir o normal funcionamento da Administração Pública o conselho de ministros ordenou que até o dia 19 de novembro todos os membros dos órgãos de gestão da administração pública que se encontram em missão oficial de serviço no estrangeiro, regressem ao país.

O Conselho de ministro explica que os responsáveis das empresas públicas e institutos públicos autónomos que se encontram no estrangeiro em missão de serviço devem também regressar a São Tomé, até o dia 19 de novembro.

Ao mesmo tempo que os gestores da administração pública que se encontram em missão o estrangeiro são chamados a regressar urgentemente ao país, o Conselho de Ministros ordenou suspender todas as viagens ao exterior financiadas com fundos públicos. «Quer sejam do Tesouro Público, quer sejam das empresas públicas, ou de institutos públicos autónomos, devendo as situações excecionais serem analisadas e autorizadas pelo ministro da tutela», diz o comunicado do conselho de ministros.

Foi também proibida a circulação de viaturas do Estado fora das horas normais de expediente. O conselho de ministros explica que tomou esta medida, pelo facto de constatar que a lei que regula a circulação de viaturas do Estado não está a ser respeitada. Trata-se do decreto-lei número 15/2018.

A mesma lei prevê casos excecionais. Apenas as viaturas dos serviços de protecção civil e de emergência, de saúde pública e de limpeza pública, poderão circular dentro e fora das horas normais de expediente. O conselho de ministros alargou a exceção para as viaturas pertencentes aos serviços prisionais de transporte escolar e as viaturas de expediente dos órgãos de comunicação social.

O leitor tem acesso ao conteúdo integral do comunicado da primeira sessão ordinária do Conselho de Ministros do XVIII governo constitucional –

Abel Veiga