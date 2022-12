ONU envia especialista em Direitos Humanos a São Tomé

Kieren Duarte Costa, é o especialista internacional em direitos humanos, que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, destacou em São Tomé, para organizar a chegada ao país já neste domingo, do representante do Alto Comissariado da ONU para a região da África Central.

A equipa do Alto Comissariado das Nações Unidas para os direitos humanos vai trabalhar na avaliação do nível de aplicação das convenções internacionais dos direitos humanos no país.

Note-se que após os alegados actos de tortura até a morte de cidadãos nacionais no quartel do exército, a Federação das Organizações Não Governamentais de São Tomé e Príncipe, a FONG-STP, reuniu-se com a representação do Sistema das Nações Unidas no arquipélago, e anunciou a vonda para breve de uma delegalão do Alto Comissariado das Nações Unidas, para junto as autoridades nacionais, verificar in loco, a questão do respeito pelos direitos humanos.

