Oposição exige que “os criminosos que estão no quartel” sejam expurgados das FASTP

Todas as forças políticas na oposição uniram-se num bloco único, para pedir esclarecimento e justiça, em torno dos acontecimentos de 25 de novembro.

Na quinta-feira reuniram-se com o Ministro da Defesa e Administração Interna, Jorge Amado.

Defenderam que, até prova em contrário, a instituição das forças armadas continua a ser republicana, e de paz.

No entanto, os acontecimentos de 25 de Novembro, exigem que se faça uma limpeza da imagem das forças armadas.

Sala de reunião do Ministério da Defesa e Administração Interna

Segundo a oposição, os militares envolvidos no crime devem ser entregues à justiça, e que essa é a única forma do Estado são-tomense proteger a imagem e o bom nome das Forças Armadas do país.

«Nós achamos que é preciso expurgar da instituição, os criminosos que lá estão, e alguns já estão identificados. Todos que torturaram até a morte cidadãos são-tomenses, são criminosos, e como tal devem ser expurgados da instituição», afirmou Sebastião Santos, porta-voz do bloco dos partidos da oposição.

Consideram que todos os militares que torturaram os civis no quartel de morro deveriam já ter passado à disponibilidade «e entregues a justiça civil, para serem julgados justamente. Isto para preservar a própria instituição forças armadas que é nossa instituição. Uma instituição que colaborou connosco na conquista da independência nacional», acrescentou.

Porta Voz do bloco da oposição – Sebastião Santos em declarações à imprensa na parada do ministério da Defesa

Os 4 argumentos apresentados pelo Brigadeiro Olinto Paquete para se demitir do cargo de Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, após o incidente de 25 de Novembro reforçam a convicção dos partidos da oposição de que há criminosos dentro dos quartéis.

«Ao demitir-se disse que foi traído. Pergunta-se por quem? Ele só poderia ser traído pelos seus subalternos. A partir do vice-brigadeiro todos são traidores até prova em contrário… Ele falou de informações falsas. Quem deu informações falsas e porquê? E depois disse mais… que isso parece ser uma encomenda. Meus senhores, são palavras de um brigadeiro. Ele que disse isso não é maluco nenhum. As pistas estão todas dadas», precisou Sebastião Santos.

O bloco da oposição alertou a comunidade internacional, para um grande perigo que alegadamente se instalou no país.

«Esse país parece estar sequestrado. Sequestrado por criminosos, que estão no recinto militar. É preciso retirá-los. É preciso expurgar esses criminosos no seio dos bons militares que nós temos, e que não são poucos», reforçou.

Através do ministro da defesa e da administração interna, o bloco da oposição apelou o Conselho Superior de Defesa Nacional, a reagir, no sentido de preservar a democracia em São Tomé e Príncipe.

Para além de ser desafiado a demitir toda a cadeia de comando que esteve operacional até o dia 25 de novembro, o conselho superior de defesa é instado a resolver a situação dos soldados que foram constituídos arguidos no âmbito do assalto ao quartel de morro.

«Os militares que estão na prisão no quartel, estão a ser coagidos, estão a ser intimidados, e prova disso é o acesso que eles não têm do advogado…Esses militares estão a ser coagidos de forma a apagar provas, da mesma forma como fizeram com os 4 que morreram. É queima de arquivo», denunciou as forças da oposição.

O bloco de todas as forças políticas que fazem oposição ao governo do partido ADI, liderado por Patrice Trovoada, pediu que os soldados detidos por ordem judicial, sejam mandados para a penitenciária do Estado, como determinou o despacho da juíza do processo.

O incidente de 25 de Novembro no quartel do morro, continua a marcar o dia-a-dia de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga