Primeiro-ministro caracteriza de “fraco” o desempenho económico do país este ano

A constatação foi feita no terreno. Depois de percorrer o ministério das finanças, as alfândegas e a empresa de administração de portos (ENAPORT), o primeiro-ministro confessou que a atividade económica em S. Tomé e Príncipe está fraca.

«Este ano de facto, a atividade económica está fraca e, por conseguinte, não se pode esperar muito em termos de distribuição de rendimentos e de negócios para quem trabalha nessa área de porto» disse o chefe do governo.

Patrice Trovoada considera também que há muitos esquemas montados que prejudicam a economia nacional.

«O país está com muitos esquemas. Há um termo aqui, as pessoas estão a desenrascar, mas, o desencascar não pode permitir tudo e prejudicar o país. Temos de fazer reformas, temos que ter a coragem de sermos mais rigorosos, temos de ter a coragem de castigar quando se deve castigar, porque isso tudo é para o bem de todos e a possibilidade de o pais crescer».

O chefe do governo evocou a necessidade urgente de reformas, falou do concurso para a nomeação do novo diretor-geral da empresa de administração de portos (ENAPORT) e da suspensão do contrato com o consórcio ganês Safebond que geria os portos do arquipélago.

«A Safebond se assim entenderem e, se assim as coisas acontecerem, iremos noutros patamares discutir com eles» – desabafou o chefe do governo.

Uma clara alusão à resolução do diferendo na justiça.

Recorde-se que o governo justificou a decisão de suspender o contrato com a Safebond, com a necessidade de salvaguardar o interesse público.

José Bouças