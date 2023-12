Grupo de apoio à candidatura de João Bonfim critica Patrice Trovoada

Em comunicados que fez chegar a redacção do Téla Nón, o grupo que apoia a candidatura de João Bonfim à liderança do partido PCD, acusa o primeiro-ministro Patrice Trovoada de violação flagrante das leis do país, e diz ter provas de que Patrice Trovoada não se preparou devidamente antes de candidatar ao cargo de primeiro Ministro.

O Téla Nón coloca a disposição dos leitores os comunicados do grupo de apoio à candidatura de João Bonfim.

