É assim que o partido PCD na oposição e sem representação parlamentar, analisa a situação política do país.

«Um Governo chefiado e dirigido sobretudo do exterior do país, por um 1º Ministro, que se mostra na prática mais expatriado que residente, com os consequentes e exagerados gastos públicos em viagens contínuas ao estrangeiro, tendo como fito central os seus desejos e ambições pessoais e não os do país, que tanto necessita de dirigentes equilibrados e em sintonia com as necessidades mais prementes do povo santomense», lê-se num comunicado enviado à redacção do Téla Nón.

No que concerne à inventona do golpe de estado, marcada pelos sangrentos

acontecimentos do 25 de Novembro de 2022, cabe recordar que a acusação proferida

pelo Ministério Público, apontava no sentido da passagem à disponibilidade e

imediata detenção dos militares implicados nesses acontecimentos de má memória.

No entanto, o que se assistiu da parte do poder instituído foi precisamente o contrário:

não só não houve resposta positiva das autoridades competentes, (militares e civis),

como ao invés disso, o Governo, com o gritante silêncio cúmplice dos outros

poderes, promoveu e deu cobertura à fuga para o exterior a alguns deles e promoveu

os demais a cargos militares superiores, não obstante as mãos manchadas do sangue

dos quatro cidadãos sequestrados, torturados e assassinados a sangue frio na parada

militar.

Recorde-se ainda que, pela primeira vez na nossa história, os santomenses

e o mundo em geral tiveram a ingrata sorte de presenciar e acompanhar,

quase em direto, por Facebook, tais torturas e assassinatos bárbaros,

que assim não puderam ser escamoteados e por isso, forçaram o Governo

e outros responsáveis a tentar inventar factos, inventar culpados fantasmas,

para justificar o injustificável, designadamente, durante todo o processo

judicial em curso.

Neste contexto, chamamos a atenção para a atitude do Supremo Tribunal de Justiça,

cuja posição, tanto quanto seja do conhecimento público, não é conhecida até ao

momento. A sentença de condenação a 15 anos de prisão de Lucas, o único submetido a

julgamento em tribunal comum, do grupo dos cidadãos alegadamente envolvidos na

inventona do golpe de estado, é o que se pode classificar como a “crónica de uma

morte anunciada”. Com efeito, após presenciarmos todo um arsenal de tramas e

tramoias, perpetradas por protagonistas ao mais alto nível do Estado (I Ministro,

Presidente da República, Chefe de Estado Maior do Exército, etc.), com declarações

oficiais envolvendo o julgamento e a condenação antecipados de cidadãos inocentes,

até prova em contrário; após o clima de medo, senão pânico em muitos casos,

incluindo titulares de alguns cargos públicos mais diretamente implicados em todos

esses processos, ninguém de bom senso poderia esperar um julgamento justo e

imparcial.

É de notar que o PCD já havia, antes, denunciado em comunicado, acções

relativas à nomeação de magistrados, que em nosso entender, visavam

determinar à montante (por antecipação), o desenrolar de todo o processo

em curso (numa fase posterior). Pelos vistos os factos só nos vieram dar

razão.

– O orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2024 foi entregue

ao Parlamento fora do prazo. Trata-se de um orçamento inconsistente e sem qualquer

credibilidade em termos de possível execução, face à falta de acordo com o FMI,

visando a facilidade de crédito alargado. Este insucesso deve-se sobretudo à forma

nada transparente como o Governo conseguiu e usou o misterioso crédito não

concecional de 30 milhões de dólares, sem o engajamento da Assembleia Nacional

e outras instituições competentes. – Outro aspecto de enorme relevância prende-se com o não respeito pelos

compromissos do Estado, assumidos pelo Governo cessante, de que é exemplo

flagrante o caso da ENAPORT e o acordo de concessão assinado com a empresa

ganesa Safebond. Violando o princípio da continuidade do Estado, o contrato em

referência foi cancelado, sem justificação legal aceitável, pelo actual governo. Tudo

leva a crer que a razão maior de tal comportamento tem a ver com apetites pessoais e

partidários que tinham de ser tomados em devida conta. De atropelos em atropelos à

lei, o Governo acaba de anunciar, “pela calada da noite”, como tem sido seu estilo

normal, um novo contrato, cuja natureza não está clara (protocolo de acordo, acordo

de intenções; contrato de concessão ou de gestão…???), com uma empresa francesa

que, segundo os textos postos a circular nas redes sociais, “virá a ser constituída em

STP”, ou seja, É INEXISTENTE EM STP (aquando da assinatura do contrato). O

ambiente era tão obscuro, tão opaco, que o Governo nem conseguiu encontrar os

membros do sindicato do sector para os informar. De particular gravidade e muito

insólito, é o facto de se mencionar no texto do contrato, os nomes do Presidente da

República Carlos Vila Nova, como tendo dado assentimento prévio a essa operação

contratual, quando, do ponto de vista legal e constitucional, o PR não tem poderes

executivos nesta área, nem deve participar formalmente em negócios desta natureza.

O que se torna claro é que se trata de mais uma negociata em que os interesses

particulares de algumas figuras políticas e/ou do Governo falaram mais alto que os

interesses do país de todos nós. – De modo geral, a situação económica está cada vez mais difícil, o custo de vida da

população agrava-se dia a dia, os índices da pobreza agravam-se cada vez mais e o

Governo é completamente incapaz de lidar com a situação. No sector de Saúde, apesar das promessas não houve, melhoria significativa das

condições sanitárias, nem a nível das infraestruturas, nem de medicamentos, nem dos

Recursos humanos; Continua intocável o nível de desemprego e a desesperada fuga para o estrangeiro

de quadros e demais cidadãos, em busca de melhores condições de vida; Continua de igual modo a ausência de medidas eficazes para pôr cobro à

criminalidade crescente, à indisciplina e ao desrespeito generalizados, ao uso de

drogas e ao aumento de casos de violência doméstica e abuso sexual de menores. Consubstanciando o que atrás ficou dito, verifica-se um propósito reiterado de

aniquilação do Estado de Direito democrático, pela repetida violação das normas

constitucionais, em especial daquelas que delimitam e regulam o relacionamento

entre os órgãos de soberania e as instituições públicas em geral. Tudo orquestrado e

capitaneado pelo I Ministro e Chefe do Governo, com a cumplicidade activa dos

titulares dos outros órgãos do poder democraticamente instituído. Por isso tudo, prevê-se um ano de 2024 cheio de dificuldades e nebuloso. Por isso

o PCD espera de todos os verdadeiros democratas e nacionalistas deste país uma

efectiva convergência de atitudes e acções, visando relançar o país na via do

desenvolvimento sustentado. Como sempre, o Povo de S. Tomé e Príncipe pode contar com a abnegação e o

espírito combativo do PCD nesta luta árdua, com a qual sempre se identificou de

forma inequívoca. Desejamos, pois, a tod@s santomenses, residentes no país e na diáspora, bem

como a todos quantos optaram por ter S. Tomé e Príncipe como lugar de fraterno

convívio, um ANO NOVO PRÓSPERO, com MUITA SAÚDE, PAZ e AMOR.

.O PCD destaca também a «Manifesta subordinação do Presidente da República e da Presidente da

Assembleia Nacional a um I Ministro autoritário, que tem agido sem disfarces como

chefe do seu partido e não de um Órgão de soberania nacional, o Governo, e que tudo

tem feito para usurpar e concentrar em si todo o poder que a Constituição estabelece

para os quatro órgãos de soberania».