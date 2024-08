“A economia está totalmente paralisada enquanto o Chefe do Governo continua a passear-se pelo estrangeiro”

O partido PCD, sem representação na Assembleia Nacional decidiu dar voz ao protesto nacional, até agora apenas sussurrado nas ruas e nas repartições da administração pública.

«De facto a economia está totalmente paralisada enquanto o chefe do governo continua a passear pelo estrangeiro, em viagens permanentes e em aviões privados, de elevado custo que não têm trazido qualquer benefício visível ao nosso país», lê-se no comunicado da Comissão Política do PCD.

FOTO : Presidente do PCD – João Bonfim

O partido liderado por João Bonfim, dá exemplo do que diz ser a inutilidade das permanentes viagens do primeiro-ministro Patrice Trovoada.

«A prova disso foi a demonstração da total inutilidade da presença do senhor primeiro-ministro e de sua esposa, acompanhados de uma grande comitiva não desportiva nos jogos olímpicos de Paris, enquanto ficaram em casa os atletas, treinadores e dirigentes, aos quais poderiam ser dados a oportunidade de uma aprendizagem como são os jogos olímpicos».

O PCD que não conseguiu concorrer às eleições legislativas de 2022 dá voz ao coro de protesto na surdina que aconteceu no país, logo depois de Patrice Trovoada aterrar em São Tomé oriundo dos jogos olímpicos.

«O primeiro-ministro chegou ao país na madrugada de um dia e voltou a viajar igualmente em avião privado. No dia seguinte, aparentemente para outra cerimónia em que deveria competir, ao Presidente da República, caso se necessário, a representação do nosso país», diz a comissão política.

O partido que ganhou as primeiras eleições pluralistas em 1991 e com maioria absoluta, hoje na oposição extraparlamentar, considera que o primeiro-ministro Patrice Trovoada desrespeita o povo.

«A realização dessas elevadíssimas despesas totalmente inúteis para o país, traduz um claro desrespeito pelo sofrimento de muita gente que no nosso país não consegue ter acesso a alimentação nem aos cuidados básicos de saúde, chegando a morrer por falta de medicamentos».

Por outro lado, o PCD diz no comunicado da comissão política que o partido de Patrice Trovoada, a ADI, está a forjar um conjunto de leis com objectivo de alterar as bases do sistema democrático adoptado em 1990 e que foi largamente aprovado pelo povo em referendo.

«O novo código eleitoral e o novo estatuto do ministério público correspondem à vontade de se regressar a um Estado autoritário e policial…», frisa o PCD.

Abel Veiga