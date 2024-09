Tribunal Constitucional rejeita pedido para retirar as iniciais MLSTP ao MLSTP/PSD

O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, rejeitou liminarmente o pedido do advogado Hamilton Vaz de retirada ou expurgação da denominação MLSTP ao partido da independência de São Tomé e Príncipe, que transformaria a designação atual dessa força política que deixaria de ser MLSTP/PSD e passaria a ser apenas PSD.

Para além de rejeitar o pedido, o Tribunal Constitucional condenou Hamilton Vaz a pagar 20 unidades de referência equivalente a cinco mil e quinhentas dobras, cerca de 225 euros.

De acordo com o despacho, Hamilton Vaz não conseguiu, no prazo de dez dias, suprir as deficiências apontadas pelo Tribunal Constitucional, nomeadamente a demonstração factual e as razões de direito que servem de fundamento para a ação requerida, indicação da forma de processo, o valor da causa e os fundamentos que lhe conferem legitimidade para este tipo de intervenção.

Hamilton Vaz quando interpôs o recurso havia argumentado que “esta denominação MLSTP que nos pertence a todos, não pode continuar em mãos alheias, em mãos que nos desonra a todos”.

O BASTA repudiou a ação do seu militante e Hamilton Vaz acabaria mesmo por se demitir do movimento.

José Bouças