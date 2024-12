PCD – Mensagem de Boas Festas

Compatriotas

Chegamos ao final do ano de 2024. Foi um ano que já começou por ser muito difícil mas que mesmo assim se foi agravando com o passar dos tempos. Na verdade, este ano foi marcado pelo aumento das dificuldades na satisfação das necessidades básicas da vida das pessoas devido à subida contínua dos preços ao consumidor. Este ano foi ainda marcado pelo brutal aumento do custo de algumas taxas, tendo à cabeça a recente Taxa Aeroportuária considerada por todos como sendo contrária aos interesses nacionais na justa medida em que vai impedir a entrada de turistas no nosso país e vai aumentar as dificuldades em permitir a viagem dos santomenses que precisam de partir ou que querem regressar para visitar os seus familiares.

O ano foi também marcado por um conjunto de decisões que mostraram uma forte quebra nas regras de funcionamento da nossa democracia onde alguns órgãos, em especial o Governo, não respeitaram os outros órgãos de soberania nem a separação de poderes, fazendo com que o nosso país perdesse o respeito das instituições internacionais.

O ano que chega agora ao fim não apagou nem poderia apagar os efeitos dos assassinatos e dos actos bárbaros que se verificaram em 2022 porque até agora não se registou, como deveria ter sido, o julgamento daqueles que cometeram estes crimes chocantes para a nossa sociedade assim como os seus mandantes.

Na qualidade de Presidente do Partido de Convergência Democrática tenho a dizer-vos, contudo, que não podemos considerar que este ciclo de pobreza crescente e de rumo à ditadura já não tenha remédio e que nada mais poderá salvar o nosso país, tendo em conta que foi também neste ano que o PCD realizou mais um Congresso Extraordinário, elegeu uma nova Direcção e levou a cabo um conjunto de ações que pretenderam demonstrar que está presente e bem ativo ao lado do povo na conquista de melhores condições de vida e na construção de um país digno e respeitado, que seja o orgulho de todos os santomenses.

Este é, no entanto, o tempo da quadra festiva, uma época própria das celebrações em família. Por esta razão, como Presidente do PCD aproveito a ocasião para apresentar às cidadãs e aos cidadãos santomenses, os que vivem no país e os que se viram na obrigação de emigrar à procura de melhorar as condições de vida das suas famílias, os votos de que, dentro das possibilidades de cada um, vivam estes momentos com alegria, paz e tranquilidade.

Estejam confiantes em como o PCD nunca vos abandonará na luta pela melhoria das vossas condições de vida, no desafio em prol da democracia e na construção de um país próspero, e que juntos voltaremos a fazer renascer a esperança de vivermos num país onde possamos crescer em paz, harmonia e sossego.

Tenham todos um Santo Natal e um ánu mioládu mó achi.

S. Tomé, 23 de Dezembro de 2024

João do Sacramento Bonfim,

Presidente